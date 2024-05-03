Тренер Орлова о занятиях спортом Бузовой: «Чреваты последствиями, вплоть до выпадения матки»

Ольга Бузова совсем недавно публиковала посты из больницы, а теперь удивляет публику видеокадрами в Сети с усиленными тренировками из спортзала. В кадре артистка выполняет упражнения, при одном взгляде на которые поджилки трясутся.
Teleprogramma.pro попросила прокомментировать занятия звезды тренера по лечебной физкультуре Наталью Орлову. Эксперт категорически настаивает на том, чтобы поклонники не брали пример со знаменитости, ибо это может больно ударить по состоянию здоровья.
«Это фитнес для молодых и здоровых, с избытком гормонов. Людям старше 36 лет, а также людям любого возраста с заболеваниями опорно-двигательной системы эти упражнения категорически противопоказаны, так как могут причинить вред и спровоцировать обострение заболеваний, а также серьезно усугубить ситуацию.
Если тазовое дно в дисфункции, а это сейчас у каждого второго, то данные силовые нагрузки могут спровоцировать обострение и даже возникновение заболеваний, связанных с опущением внутренних органов, вплоть до выпадения шейки матки наружу.
С годами гормональный фон меняется, и подобные нагрузки не лучшим образом сказываются на здоровье женщины, поскольку способствуют излишней выработке адреналина, что, в свою очередь, истощает организм и является прямой дорогой к тяжелому и затяжному протеканию климакса в будущем с целым комплексом неприятных осложнений», — предостерегла Наталья Орлова.
«Отдельно хочу сказать про планку, особенно в варианте со скручиванием — не рекомендую делать это никому! Если, конечно, вы не профессиональный спортсмен, то это упражнение выполнить самостоятельно, не наделав огромное количество фатальных для здоровья ошибок, практически невозможно.
И помните, лучшее — враг хорошего. Относитесь к своему здоровью бережно, прежде чем начинать какие-либо самостоятельные тренировки, обратитесь к врачу или профессиональному эксперту в области оздоровительной физкультуры. Это сохранит вам и здоровье, и время, и деньги», — резюмировала Орлова.
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