Тренер Орлова о занятиях спортом Бузовой: «Чреваты последствиями, вплоть до выпадения матки»

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать занятия звезды тренера по лечебной физкультуре Наталью Орлову. Эксперт категорически настаивает на том, чтобы поклонники не брали пример со знаменитости, ибо это может больно ударить по состоянию здоровья.

«Это фитнес для молодых и здоровых, с избытком гормонов. Людям старше 36 лет, а также людям любого возраста с заболеваниями опорно-двигательной системы эти упражнения категорически противопоказаны, так как могут причинить вред и спровоцировать обострение заболеваний, а также серьезно усугубить ситуацию.

Если тазовое дно в дисфункции, а это сейчас у каждого второго, то данные силовые нагрузки могут спровоцировать обострение и даже возникновение заболеваний, связанных с опущением внутренних органов, вплоть до выпадения шейки матки наружу.

С годами гормональный фон меняется, и подобные нагрузки не лучшим образом сказываются на здоровье женщины, поскольку способствуют излишней выработке адреналина, что, в свою очередь, истощает организм и является прямой дорогой к тяжелому и затяжному протеканию климакса в будущем с целым комплексом неприятных осложнений», — предостерегла Наталья Орлова.