С этой травяной подушечкой так сладко спать: делаем с мятой и душицей по совету травника Юровского

Весна — это время пробуждения природы, когда первые растения начинают радовать нас своим появлением. Но, помимо красоты, эти растения могут принести и практическую пользу. Известный российский травник Дмитрий Юровский поделился с сайтом Teleprogramma.pro секретом, как использовать ароматы весенних трав для улучшения сна.

Такие растения, как мята перечная, мелисса, лимонный котовник, кошачья душица, маран, тимьян ползучий и чабер, обладают седативным эффектом. Они помогают расслабиться и успокоиться, что способствует более глубокому и качественному сну.

Для создания специальной подушечки для сна Юровский рекомендует использовать эти травы.

«Необходимо сделать небольшую подушечку, набить ее мятой перечной, мелиссой лимонной, котовником кошачьим, душицей, майораном, тимьяном ползучим и чабером. Эти травы действуют седативно, а если добавить шишки хмеля, то получится настоящее средство для лучшего засыпания», — сказал эксперт.

Подушечку следует положить в изголовье кровати, чтобы вдыхать аромат этих трав. Это создает приятную атмосферу и помогает расслабиться перед сном.

Юровский также советует добавить валерьяну в подушечку, если в доме нет кошек. «Валерьяна обладает антистрессовым эффектом и способствует лучшему засыпанию», — объяснил Юровский.

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