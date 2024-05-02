О том, как избавиться от утренней отечности, косметолог Аюпова: «Есть пять простых способов, доступных каждой»

Отечность лица — проблема, с которой сталкиваются многие женщины, особенно в жаркую погоду. К сожалению, от этого не застрахован никто, но есть способы борьбы с этой неприятной особенностью. В этом сайту Teleprogramma.pro помогла разобраться врач-косметолог Татьяна Аюпова, которая поделилась своими профессиональными секретами.

«Есть пять простых способов, доступных каждой женщины, независимо от возраста и достатка», — заверила эксперт.

Первый способ — контрастное умывание. Чередование холодной и горячей воды помогает сужать и расширять сосуды, что стимулирует движение лимфы и уменьшает отечность.

Второй способ — самомассаж. Массаж лица от носа к ушам ускоряет движение лимфы и помогает снять отечность. Важно помнить, что массаж нужно делать по направлению к ушам, а не обратно.

Третий способ — использование косметических патчей. Патчи помогают выровнять поверхность кожи.

Четвертый способ — применения препарата «Дарсонваль». Этот прибор помогает улучшить работу лимфатической системы, что способствует уменьшению отечности.

Пятый способ — контроль питания. Избегайте употребления большого количества соленых продуктов на ночь, так как соль удерживает воду преимущественно на лице.

Помните, что уход за кожей должен быть регулярным и системным. Не забывайте про питание и увлажнение кожи, и тогда вы будете выглядеть свежо и молодо. Желаю всем красоты и здоровья!

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