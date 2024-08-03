Александр Лось ушел на первом голосовании после объединения команд в шоу «Последний герой»

В этом году шоу «Последний герой» снимали на Алтае. Ведущая Ксения Бородина отметила, что условия там были гораздо суровее, чем те, что были в Таиланде год назад. Сформировались две команды «Медведи» и «Волки». Очередной советы был сложным. На нем оказались участники команды «Медведи». После голосования покинуть реалити должен был телеведущий Павел Ярыгин. Но вместо него захотела уйти Женя Искандарова. Она спасла своего соплеменника.

Затем произошло слияние. Надежде Ангарской, Александру Лосю и другим бывшим участникам «Волков» пришлось собрать вещи и переехать на остров «Медведей». Бородина организовала праздничный стол и раздала участникам новые банданы. Она сообщила, что теперь они «Снежные барсы».

Во время первого испытания нужно было собрать пирамидку. С этим справился Лось, который стал новым вождем. А вот Николай Сердюков заболел, поэтому соплеменники о нем старались заботиться.

Второе испытание было за личный иммунитет. Нужно было разжечь огонь, а пока он горит, залить воду в бочку так, чтобы конструкция поднялась наверх и подожгла фитиль. Лучше всего себя проявили Давид Ниамеди, Дмитрий Конышев и Александр Лось, но в итоге победу одержал Конышев. На совете стало понятно, что был сговор. 5 из 8 голосов было отдано против Лося, который покинул шоу.