Антон Лядов путешествует по экстремальным и опасным местам планеты в новом шоу «Как люди живут»

Шоу о путешествиях не перестают быть популярными. На этот раз на «Пятнице!» стартует новый проект «Как люди живут», автором и ведущим которого стал Антон Лядов. В рамках шоу он путешествует по экстремальным и опасным для туристов уголкам планеты. Ему нужно узнать, как живут люди. Ему предстоит узнать, опасно ли в Сомали, есть ли оружие у детей в Эфиопии.

Антон Лядов расскажет много интересного в своем проекте. Он отметил, что выбрал для съемок опасные места, так как раньше там почти никто не снимал.

По словам Лядова, уникальность его проекта заключается в способности разглядеть и показать неочевидные детали обычной жизни людей, которые живут в разных частях света. Ему даже довелось увидеть, как в Южном Судане люди играют в футбол мячами из полиэтиленовых пакетов и кусков одежды, перевязанных веревкой.

Он также побывал в Антарктиде, Сомали, Эфиопии, Каппадокии, Занзибаре и Исландии. На журналиста произвели большое впечатление племена Мундари.

Антон Лядов поделился впечатлениями о поездке, отметив, что люди в племени Мундари укрываются под коровами, живут без домов и крыши над головой. По его словам, лишь единицы имеют свой тент или палатку. Телеведущий рассказал, что утро у них начинается со сбора навоза, который они жгут, а пепел используют как средство для гигиены.

Новое трэвел-шоу телеканала «Пятница!» стартует 28 июля и будет выходить в эфир каждое воскресенье в 11:30. Напомним, что ранее линейку шоу о путешествиях вела Регина Тодоренко.