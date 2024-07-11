В июле состоится премьера реалити «Свадьба вслепую», где Роза Сябитова и Фатима Хадуева будут женить людей

Телеканал «Пятница!» приготовил сюрприз зрителям. Скоро в эфир выйдет романтическое реалити «Свадьба вслепую». В нем примут участие Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева. Они применят свои таланты, чтобы за одну неделю найти пары одиноким людям и поженить их. В рамках этого проекта встретятся люди, которые в обычной жизни, скорее всего, не познакомились бы. Среди участников будут: бизнесвумен из Санкт-Петербурга и слесарь из Дзержинска и даже индус-хирург из Мумбаи.

Главной свахе страны и ясновидящей придется просмотреть 500 анкет мужчин и женщин. Они составят всего 12 пар, которые неделю проживут вместе. За это время им нужно будет узнать друг друга, попытаться вести совместный быт, познакомиться с родными партнера. И через 7 дней они должны будут принять решение – пожениться или расстаться.

Так как у Розы огромный опыт в сфере сватовства, она поделилась своим принципом составления пар на проекте. Она заверила, что знает секрет крепких отношений. Сваха уверена, что если у партнеров есть стремление к балансу между заботой о семье и вниманием друг к другу, то брак будет крепким.

А вот Фатима Хадуева будет сводить людей, опираясь на астрологические данные и потенциал человека. Она рассказала о своих впечатлениях о работе с Сябитовой. По ее мнению, если собрать их диалоги на проекте, то получится настоящая битва титанов с искрами и молниями за каждого героя.

Напомним, что в эфир шоу «Свадьба вслепую» выйдет 30 июля на телеканале «Пятница!».