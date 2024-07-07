Стоун на коленях «тащил» лодку с Боней внутри, Самойлова тягала бревна, Джиган упал с мешком в руках: какой была гонка команд в шоу «Выжить в Дубае»

В четвертом выпуске шоу «Выжить в Дубае» команду «звездных» и команду «народников» ждало сложное в физическом плане соревнование. В этом испытании, они должны были проявить свою мощь, показать, как они умеют взаимодействовать вместе и слышать друг друга. В чем заключалось задание: один человек должен был сидеть в лодке и везти четыре ведра с водой так, чтобы ничего не расплескать. Лодку по бревнам двигали четыре участника: они должны были вовремя переставлять бревна, доставляя лодку от «базы» к «башне» с водой. Один участник команды залезал на «башню», затем передавал воду в ведрах остальным членам команды и помогал им двигать лодку до «базы».
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В команде «звездных» в лодке сидела Виктория Боня, она, как выразилась Надежда Сысоева, перевозила тяжелые ведра на своих «ручках-палочках». Джиган успел упасть с мешком в руках, стартуя на барханах. Саша Стоун прямо стоя на коленях двигал лодку с Боней, ставшей «капитаном», а Оксана Самойлова наравне с мужчинами поднимала тяжелые бревна.
Команда «звездных» и команда «народников» двигали лодку. Фото: кадр из программы «Выжить в Дубае»
Задача и «звездных», и «народников» была в том, чтобы быстрее соперников наполнить бочку водой. И им удалось сделать это почти одновременно. Решить их судьбы должен фотофиниш.
«Саша делал все, поднимался на башню, наливал воду, был весь мокрый, спускал ведра, отдавал их», - восхищалась Стоуном Надя Сысоева.
В этом соревновании так и не было победителя, огласили ничью. Благодаря этому, обе команды останутся жить в отеле, так как они шли нога в ногу. А в дальнейшем, участников ждет большое испытание.