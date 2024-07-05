Лось вмешался в скандал Сердюкова с Захаровой и Сурковой на «Последнем герое»: «Я думала ему дать по лицу!»

В эту субблту, 6 июля, в 21:00 телеканал ТВ-3 покажет второй выпуск нового сезона реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон».

Суровые условия Алтая подходят не всем. На шоу будут новые конфликты. А одна из участниц самовольно покинет проект. Девушка была не готова к столь экстремальным условиям.

«Я хочу домой! Я не шла себя убивать! Я больше не могу!» — сказала участница шоу напоследок.

Впрочем, она не единственная, кто уйдет из шоу. Второй претендент на выбывание из проекта опредилится, по традиции, на голосвании.

Ознаменуется этот выпуск и громким скандалом Николая Сердюкова с Кристиной Захаровой и Ксенией Сурковой.

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«Я думала ему дать по лицу в моменте!» — признается Кристина Захарова.

В их конфликт вмешается Александр Лось. Чем все закончится, увидите в эфире.