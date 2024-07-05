Певец Шура — о новом законе о внешнем облике артиста: «Я в стрингах пел, да, можно было в те годы»

Популярный в 90-х годах прошлого века певец Шура в эту пятницу, 5 июля, стал гостем утреннего эфира телеканала ТНТ. Во время программы «Утро.ТНТ» он пообщался с ведущими шоу.

В частности, те решили расспросиь певца Шуру, как он относится к закону, который сейчас находится на повестке дня у депутатов Государственной Думы. Касается законопроект внешнего облика артистов. Планируется, что для звезд введется некий дресс-код, которым будет предписано, в чем им стоит выходить на сцену. Певец Шура инициативу законодателей поддержал.

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«На сцене мы одни, есть сценический имидж, а есть вот этот «гулящий дома». Я в стрингах пел, да, можно было в те годы. Сейчас ни в коем случае такого не надо. Но на улице же я так не ходил», — отметил певец Шура.

Вместе с тем он выразил сомнения в том, что певец Филипп Киркоров, например, готов будет пдчиниться какому-то регламенту.