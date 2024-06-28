Новый мужчина и рождение двойни: 44-летней певице Славе сделали предсказание на шоу «Место силы»

В ближайшую субботу, 29 июня, в 19:00 на канале ТНТ стартует новое реалити-шоу «Место силы» с ведущим Юрием Музыченко. В этом проекте люди с необычными способностями исследуют тайны и легенды Санкт-Петербурга и постараются не навредить друг другу, живя в магическом доме. В первом эпизоде они попытаются увидеть события прошлого в исторических местах города и расскажут о личной жизни звездной гостьи — певицы Славы, настоящее имя которой Анастасия Сланевская.

Певица Слава захочет узнать, что ждет ее в личной жизни. И услышит от экстрасенсов ответ, который исполнительницу, судя по всему устроил. Да еще и польстил ей.

Маги заявили, что нынешние отношения Слава завершит, потому что они ее не устраивают, и встретит другого человека.