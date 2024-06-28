Захарова из «Пацанок» — о «Последнем герое» на Алтае: «Ночь с медведем – это жесть. Был страх, что он нас покалечит!»

В эту субботу, 29 июня, на канале ТВ-3 состоится долгожданная премьера — новый сезон шоу «Последний герой. Русский сезон» с ведущей Ксенией Бородиной.

Впервые в истории проекта он снимается в России, на Алтае. И хотя в начале шоу участники демонстрировали оптимизм, к середине эпизода становится ясно, что русская версия проекта гораздо сложнее, так как суровая природа Алтая может преподнести неожиданные сюрпризы.

В первом эпизоде участники разделятся на два племени: «Волки» и «Медведи».

Одна из главных задач серии — добыть огонь. Команда, которая успешно справится с этим испытанием, получит огонь. Однако это не означает, что соперники будут просто наблюдать за происходящим.

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Участникам не удастся отдохнуть от испытаний. Холод, сырость и множество комаров не позволят им восстановить силы. Более того, ночью к «Волкам» наведался настоящий медведь.