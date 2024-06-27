Александр Шепс о новом мистическом реалити «Место силы»: «Интриги и ревность там будут зашкаливать!»

В ближайшую субботу, 29 июня, на канале ТНТ состоится премьера мистического реалити-шоу «Место силы». В нем примут участие люди, обладающие паранормальными способностями, которые будут проходить мистические испытания, проживая при этом в одном доме и следуя правилам реалити-шоу. Отмечается, что съемки проекта прошли в Санкт-Петербурге, а ведущим стал лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.

Об этом шоу высказался победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс. Он не стал скрывать, что формат шоу его заинтриговал. По его мнению, будет жесткая конкуренция и борьба.

«Хотелось бы увидеть нечто новое в способностях, думаю, что совместное проживание таких уникальных участников, явно спровоцирует их это показать. Уверен, что интриги и ревность там будут зашкаливать!» — поделился Шепс.

При этом он заверил, что стать участником этого проекта у него нет желания. По словам звезды, он согласился бы только на роль ведущего. Александр подозревает, что проживание экстрасенсов в одном доме станет испытанием для них.

Реалити «Место силы» стартует с 29 июня по субботам в 19.00 на ТНТ.