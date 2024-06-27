Яна Чурикова прыгала с парашютом, а Лукин ел змею: что происходило за кулисами презентации шоу «Последний герой. Русский сезон»

Одно из самых волнующих впечатлений на новом сезоне шоу «Последний герой. Русский сезон» - это встреча с медведем. И как уверяют создатели проекта, однажды к ним действительно вышел косолапый.

Чем закончилась эта аудиенция с хищником, вы узнаете, когда посмотрите передачу на телеканале ТВ-3. А пока корреспондент Teleprogramma.pro побывала на презентации первых выпусков знаменитого реалити.

Яна Чурикова вспомнила об экстриме в своей жизни

Увидеть, кто же осмелился бросить вызов опасностям Алтая (а впервые шоу снималось в России), пришла Яна Чурикова.

Сама Яна призналась, что является экстремалом по жизни. Однако все должно быть в меру. Так, актриса отметила, что одно время прыгала с парашютом, но потом поняла, что подобный экстрим не для нее.

Также артистка рассказала, что этим летом собирается отдохнуть на Сахалине. По словам Яны, она путешествовала по России, когда это еще не было трендом и рекомендует делать это и остальным. Ведь наша страна так богата живописными красотами!