Яна Чурикова прыгала с парашютом, а Лукин ел змею: что происходило за кулисами презентации шоу «Последний герой. Русский сезон»

Одно из самых волнующих впечатлений на новом сезоне шоу «Последний герой. Русский сезон» - это встреча с медведем. И как уверяют создатели проекта, однажды к ним действительно вышел косолапый.
Чем закончилась эта аудиенция с хищником, вы узнаете, когда посмотрите передачу на телеканале ТВ-3. А пока корреспондент Teleprogramma.pro побывала на презентации первых выпусков знаменитого реалити.
Яна Чурикова вспомнила об экстриме в своей жизни
Увидеть, кто же осмелился бросить вызов опасностям Алтая (а впервые шоу снималось в России), пришла Яна Чурикова.
Сама Яна призналась, что является экстремалом по жизни. Однако все должно быть в меру. Так, актриса отметила, что одно время прыгала с парашютом, но потом поняла, что подобный экстрим не для нее.
Также артистка рассказала, что этим летом собирается отдохнуть на Сахалине. По словам Яны, она путешествовала по России, когда это еще не было трендом и рекомендует делать это и остальным. Ведь наша страна так богата живописными красотами!
«Я как человек, путешествующий по стране несколько десятков лет, проехала много мест, в том числе и диких. И я очень рада, что «Последний герой» теперь на Алтае. Ты всегда мечтаешь вести большой мощный проект. Но на «Последнем герое» я бы хотела оказаться и в качестве участника», - отметила Яна Чурикова.
Яна Чурикова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Алексей Лукин: «Благодаря участию в «Последнем герое» я не боялся волков и медведя»
На презентацию проекта приехал и победитель десятого сезона «Последнего героя» – актер Алексей Лукин. Как рассказал Алексей, во время тех испытаний он ел змею, каждый день нырял за моллюсками, научился карабкаться по дереву и доставать кокосы. Но благодаря этому опыту он стал сильнее.
- А если бы была возможность поехать на этот «Последний герой», проходящий на Алтае, вы бы ей воспользовались? – поинтересовалась у актера Teleprogramma.pro.
- Мне вообще один из участников сказал, что ты еще захочешь вернуться. Тогда я посмеялся, а сейчас понимаю, что так и есть. Ведь все эти сложности, особенно, когда получилось победить, интересны, хочется проверить себя и в новых условиях.
Алексей Лукин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А вы когда-нибудь сталкивались с медведем в реальной жизни?
- На съемках сериала «Ивановы-Ивановы» у нас была сцена с медведем, но ее потом почему-то вырезали. Мишка просто ходил, и по кадру мы должны были испугаться его. Конечно, это страшно. Правда, как мне сказали, это был киношный медведь с большим съемочным опытом.
А в сериале «Казачок» снимались волки. Но они тоже ручные. У этих волков кинопроектов больше, чем у меня. Они очень профессионально себя вели. Мы были в одном кадре, но я не могу сказать, что боялся. И во многом это благодаря опыту участия в «Последнем герое».
Дмитрий Шепелев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Неожиданно на презентации проекта было увидеть и телеведущего Дмитрия Шепелева. Правда, он старался не контактировать с прессой. Но единственное, о чем все же рассказал, так это о том, что этим летом планирует много работать.
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Ксения Бородина: «В этом сезоне у нас просто невероятный состав участников»
После общения с представителями СМИ звездные гости также отправились смотреть первую серию проекта «Последний герой». А начался он с видео приветственного слова ведущей Ксении Бородиной.
«Мы все переживаем за участников. А у нас в этом сезоне просто невероятный состав, но я хочу сказать, что настоящие герои – это не только те, кого вы видите в кадре, а полная команда проекта из компании White media и телеканала ТВ-3, - сказала Ксения Бородина.
- Спасибо, что вы делаете этот невероятный проект для многомиллионной армии телезрителей. Это чувство всеобщего единения ощущается через тысячи километров. И здесь мы все единое племя «Последнего героя», в котором нет проигравших, только победители».
В реалити-шоу принимают участие олимпийская чемпионка, легкоатлетка Светлана Мастеркова, звезда шоу «Пацанки» Кристина Захарова, радиоведущая Александра Маслакова, актриса Ксения Суркова, блогер Николай Сердюков, ведущий шоу «Утро. ТНТ» Давид Ниамеди, звезды проекта «Охотники за привидениями» Павел Ярыгин, стендап-комик и ведущий Иван Пышненко и других. Участники делятся на две команды: «Медведи» и «Волки».
Участники шоу «Последний герой. Русский сезон». Фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Как рассказала Светлана Мастеркова, войти в племя «Последнего героя» ей предлагали еще 20 лет назад, но тогда она отказалась от такой возможности. А сейчас настало время закрыть гештальт и заодно показать женщинам за 50 лет, что они не должны бояться новых вызовов.
На кону – пять миллионов рублей. Кто-то из участников признавался, что на эти деньги поможет маме отреставрировать дом, кто-то – установит водопровод. Один из игроков, посвятивший свою жизнь цирковому искусству, рассказал, что планирует открыть цирковое отделение для детей Донецка.
В общем, все преследуют благие цели. Но до заветной победы им предстоит научиться справляться с чувством голода, пережить погодные метаморфозы, съесть насекомых, пройти испытания из разряда «Быстрее, выше, сильнее», а самое главное – научиться работать в команде. Ведь, как сказал один из персонажей фильма «Солярис» Андрея Тарковского: «Человеку нужен человек».
И это касается и любви, и дружбы, и взаимоотношений в коллективе. Особенно, если речь идет о таком шоу, как «Последний герой».
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