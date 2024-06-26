Вера Кинчева сделала ремонт в маленькой квартире, визуально расширив пространство

Вера Кинчева, ведущая программы «ПроУют» на Первом канале, не перестает преображать дома. Она уже помогала пожилым парам и семьям с детьми. Ведущая делает все, чтобы порадовать людей и изменить их квартиры, сделав помещения более уютными. На этот раз она взялась помочь паре, которая вместе уже четыре года. Анна и Михаил живут в маленькой квартире с детьми. Они не делали ремонт в гостиной, которая выглядит очень устаревшей. Там пожелтевшие обои, поврежденный ламинат, старинная мебель.

Сначала Вера устроила расхламление, чтобы увеличить пространство. Телеведущая объединила жилую комнату с кухней при помощи раздвижной стеклянной перегородки. Она подбирала оттенки краски, использую разные образцы и рассматривая их при разном цвете. Также Кинчева отметила, что лучше всего делать один цвет акцентным.