Вера Кинчева сделала ремонт в маленькой квартире, визуально расширив пространство

Вера Кинчева, ведущая программы «ПроУют» на Первом канале, не перестает преображать дома. Она уже помогала пожилым парам и семьям с детьми. Ведущая делает все, чтобы порадовать людей и изменить их квартиры, сделав помещения более уютными. На этот раз она взялась помочь паре, которая вместе уже четыре года. Анна и Михаил живут в маленькой квартире с детьми. Они не делали ремонт в гостиной, которая выглядит очень устаревшей. Там пожелтевшие обои, поврежденный ламинат, старинная мебель.
Сначала Вера устроила расхламление, чтобы увеличить пространство. Телеведущая объединила жилую комнату с кухней при помощи раздвижной стеклянной перегородки. Она подбирала оттенки краски, использую разные образцы и рассматривая их при разном цвете. Также Кинчева отметила, что лучше всего делать один цвет акцентным.
Комната до ремонта. Фото: пресс-служба Первого канала
Для этой квартиры выбрала яркие и необычные цветовые сочетания, применив в интерьере брусничный, болотный и баклажановый оттенки.
Для кухонного пространства были подобраны обои с орнаментом из растительных элементов на фоне глубокого черного цвета, а потолок также был окрашен в этот же оттенок. Оконные рамы и подоконник были выкрашены в тон кухни, что позволило визуально увеличить пространство. Вера приняла решение создать уютную и уединенную атмосферу, используя светильники с теплым светом, хрустальную люстру в стиле лофт, картины в золотых рамах, зеркала с подсветкой и разноцветный ковер.
Комната после ремонта. Фото: пресс-служба Первого канала
Растения также сыграли важную роль в создании комфортной атмосферы, выступая в роли акцентных элементов декора. Результат работы очень понравился героям, они назвали его «волшебной силой уюта» и отметили, что новый интерьер действует на них как антидепрессант.
Супруги остались в восторге от того, как их квартира преобразилась. Они не ожидали, что увидят такие цвета и интерьер.
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Кухня после ремонта. Фото: пресс-служба Первого канала
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