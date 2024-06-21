Съемочная группа программы «Жизнь своих» Первого канала побывала в Саратове

Трэвел-шоу Первого канала «Жизнь своих» на этот раз расскажет о городе Саратове и его окрестностях.

Опытные путешественники утверждают: если желаете понять город и его жителей, посетите местный базар. Создатели передачи посетили Крытый рынок в Саратове, он уникальный. Это один из символов города. Историческому зданию больше сотни лет!

Согласно городской легенде, при строительстве фундамента базара местные купцы спрятали в нем клад — драгоценности своих жен. Таким образом они пытались умилостивить бога торговли. У архитекторов получился настоящий шедевр: входы охраняют фигуры атлантов, под центральным куполом расположился фонтан со скульптурной композицией, окна в чугунных переплётах блестят ограненным, словно кристалл, стеклом.

Много в России живописных деревень, которые ждут своего возрождения. Но не всем так повезло, как селу Лох в Саратовской области. Во-первых, с названием, а во-вторых — с обитателями. Благодаря им, оно процветает и становится все популярнее среди туристов. В программе расскажут о самых известных жителях села.

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«Если бы я родился в Саратове, то Волга стала бы моим любимым местом отдыха. Я обязательно научился бы играть на знаменитой саратовской гармошке. А еще, разводил бы стерлядь и мог бы иногда позволить себе полакомиться черной икрой. Освоил бы профессию пекаря, чтобы узнать рецепт легендарного саратовского калача», — поделился ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов.

Смотрите программу «Жизнь своих. Саратов» 23 июня в 10.15 на Первом канале.