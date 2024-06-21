«Синюю руку» победителя 24 сезона «Новой Битвы экстрасенсов» на ТНТ получит Артем Краснов

В эту субботу, 22 июня, телеканал ТНТ покажет финал 24 сезона «Новой Битвы экстрасенсов». До выхода в эфир финальной программы ТНТ решил озвучить имя победителя проекта.

Но обо всем по порядку.

На финале проекта традиционно соберутся участники предыдущих сезонов. Поддержать финалистов придут Олег и Александр Шепс, Влад Череватый, Надежда Шевченко, Марьяна Романова, Ольга Якубович, Лина Джебисашвили, Александр Кинжинов, Тимофей Руденко, Никита Турчин и многие другие. Помимо этого, придут и участники 24-го сезона Евгения Шулик, Саманта Адам, Арти, Тамара Халы и финансовый маг Денис Алаторцев, появление которого в мехах и на коне произведет фурор.

Не обойдется и без разногласий. Так, сельская ведьма Ангелина Изосимова не сможет сдержать эмоции в адрес Максима Левина. Между ними произойдет реальная стычка. Некоторые гости проведут особенные ритуалы. Поздравят финалистов и ведущие шоу Илья Ларионов, Вера Сотникова и Андрей Кислицын.

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«Синюю руку» победителя в результате получит вампир Артем Краснов, почти в 4 раза опередив по голосам обладателя второго места Максима Левина. Лиза Петрова и Александр Саков займут третье и четвертое место соответственно.