Ведущая программы «ПроУют» Вера Кинчева сделала ремонт на кухне у супругов Поповых, которые вместе вот уже 60 лет

Вера Кинчева приступила к работе. Для стен она выбрала обои в серо-кремовых пастельных тонах с нежным растительным рисунком, а часть стены и потолок задекорировала деревянными рейками, покрасив в цвет обоев. Цвет для фасада кухни ведущая выбрала пудро-розовый. Пол — инженерная доска серо-дымчатого цвета.

«На обоях распустились нежнейшие пастельные цветы, как будто действительно пастелью нарисованные. А вот деревянный бортик выкрашен в нежно-кремовый цвет, позаимствованный из обоев. Все это дружит и взаимно дополняет друг друга. Холодильник переехал в коридор, а на его месте появились кокетки-полочки, которые тоже выкрашены в цвет стены и это становится единым, не создающим шума пространством. Хочется сказать про дверь — мы ее, естественно, выкрасили в тон стены», — рассказывает Кинчева о своих дизайнерских решениях.

Вера уделяет огромное внимание деталям. Например, ретро-кран с керамической ручкой отлично сочетается с ретро пуговками-ручками на дверках шкафов, ретро-крючками для полотенец. Даже у электрической индукционной плиты выключатели сделаны в ретро стиле, как и духовой шкаф. Винтажное настроение поддерживает старинное зеркало на стене, трогательные фотографии хозяев, милая посуда с цветочным орнаментом и изобилие живых цветов.

Вера добавляет много открытых полок для хранения на стены, льняные шторы на окна. Главный герой кухни — большой круглый стол, за которым будет собираться вся семья. Использование льняных тканей в интерьере создает атмосферу домашнего уюта и гармонии.

«У героев запрос был на правнуков, но тут я бессильна», — говорит Вера Кинчева, закончив ремонт. — «Надеюсь, что мы с волшебной силой уюта создали пространство и вот этот стол, за которым смогут собираться и дети, и внуки, и правнуки во главе с бабушкой и дедушкой. И пусть в этом доме будет много хохота и радости, а любви тут и так предостаточно!»