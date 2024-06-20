Целитель Гайков и пластический хирург Харрис станут участниками нового мистического реалити «Место силы» на ТНТ

Канал ТНТ запускает новое мистическое реалити-шоу «Место силы». Его съемки проходили в культурной столице. Участниками проекта стали люди, которые уверены, что обладают сверхспособностями. Им придется попытаться раскрыть секреты питерских легенд, внести ясность в разные исторические события, а еще участникам придется помочь звездным гостям разобраться в непростых ситуациях. По правилам шоу, каждую неделю один из экстрасенсов будет покидать проект. Ведущий реалити стал певец и музыкант Юрий Музыченко.

Примечательно, что участникам «Места силы» придется жить всем вместе в одном доме. А это значит, что им нужно будет показать не только свои необычные способности, но и не забыть про человеческие качества. Теперь раскрыты имена участников. Одним из них стал Михаил Романенко, который занимается экстрасенсорикой, ясновидением и оккультными тайными знаниями. С 10 лет он понимал, что обладает необычными способностями.

С ним будет соперничать Андрей Харрис — пластический хирург и медиум. Также участниками стали: астролог Андрей Бацуев, психолог и эзотерик Екатерина Костина, колдун Олег Гайков, психиатр Талгат Чаймерден и Марина Дмитриенко, которая заверяет, что обладает особым даром — читает и передает мысли, видит будущее. Девятым участником стала Диана Кожема, которая называет себя ведьмой.

Премьера реалити «Место силы» состоится на ТНТ уже 29 июня в 19:00.