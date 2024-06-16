6 летних кастингов в популярные телепередачи для зрителей разного возраста.

Если летом вы хотите провести необычный отпуск или просто разнообразить свой досуг, то можно попробовать попасть в телик. На ТВ сейчас идут кастинги сразу в несколько передач.

Дачники вышли на тропу соревнований

Теперь есть кому похвастаться о своих достижениях на грядках. На «Пятнице!» ищут главного дачника. Приглашайте телевизионщиков к себе на дачу - если есть чем гордиться: стильным участком, садом, знаниями, как сажать, удобрять, выращивать и получать достойный урожай. В проекте «Четыре дачи» 16+ требуется показать участок и конкретные успехи на нем. Может, на вашей даче уникальный сад или цветник, или вы вырастили год назад самый большой баклажан, или ваша клубника самая крупная в районе? За лучшие достижения награждают денежными призами - от 100 тыс. руб. В каждом выпуске соревнуется 4 дачника.

Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала «Пятница!» в разделе кастинги.

Экстремальный отпуск на халяву

Канал СТС запускает новое реалити-шоу для любителей приключений и путешествий, а заодно для тех, кто считает себя ловким, смелым и выносливым. Придется выживать в диких условиях на другом конце мира ради крупного денежного приза. Приглашают на кастинг людей от 18 и старше. Нужно найти и заполнить анкету на сайте канала СТС в разделе кастинги. Там куча вопросов: от жизненных принципов до поведения в стрессовых ситуациях и вариантов куда потратите много денег.

Как попасть: прислать заполненную анкету по адресу электронной почты cast.cast.sts@gmail.com.

Удивительный способ получить 5 млн руб.