6 летних кастингов в популярные телепередачи для зрителей разного возраста.

Если летом вы хотите провести необычный отпуск или просто разнообразить свой досуг, то можно попробовать попасть в телик. На ТВ сейчас идут кастинги сразу в несколько передач.
Дачники вышли на тропу соревнований
Теперь есть кому похвастаться о своих достижениях на грядках. На «Пятнице!» ищут главного дачника. Приглашайте телевизионщиков к себе на дачу - если есть чем гордиться: стильным участком, садом, знаниями, как сажать, удобрять, выращивать и получать достойный урожай. В проекте «Четыре дачи» 16+ требуется показать участок и конкретные успехи на нем. Может, на вашей даче уникальный сад или цветник, или вы вырастили год назад самый большой баклажан, или ваша клубника самая крупная в районе? За лучшие достижения награждают денежными призами - от 100 тыс. руб. В каждом выпуске соревнуется 4 дачника.
Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала «Пятница!» в разделе кастинги.
Экстремальный отпуск на халяву
Канал СТС запускает новое реалити-шоу для любителей приключений и путешествий, а заодно для тех, кто считает себя ловким, смелым и выносливым. Придется выживать в диких условиях на другом конце мира ради крупного денежного приза. Приглашают на кастинг людей от 18 и старше. Нужно найти и заполнить анкету на сайте канала СТС в разделе кастинги. Там куча вопросов: от жизненных принципов до поведения в стрессовых ситуациях и вариантов куда потратите много денег.
Как попасть: прислать заполненную анкету по адресу электронной почты cast.cast.sts@gmail.com.
Удивительный способ получить 5 млн руб.
Фото: канал «Россия 1»
Только закончился 7-й сезон телешоу «Удивительные люди» 12+ на «России», а уже идет кастинг в следующий. Сюда приглашают участников, которые своими уникальными способностями превосходят суперкомпьютер. Кто-то показывает удивительный танец или трюк, кто-то фокус или спортивные достижения. Недавно были эксперт в области эхолокации, асы вождения, баланса, силач, профайлер, чемпион по ментальной арифметике, лепидоптеролог-вундеркинд, знающая более 100 видов тропических бабочек, чайный эксперт, художник, рисующий портреты одновременно руками и ногами, призер онлайн-чемпионата мира по памяти. Победитель получает 5 миллионов рублей. В прошлом месяце победителем шоу стал 17-летний мнемотехник Григорий Цинамдзгвришвили (читайте о нем на стр. 2).
Как попасть: заполнить анкету на сайте компании-производителя проекта «ВайТ Медиа».
Замуж очень хочется
Сразу два кастинга на «Пятнице!» для тех, кто хочет встретить вторую половинку и создать семью. На телепроект «Настоящая любовь» ищут участниц в возрасте 21 - 40 лет и участников 25 - 55 лет. Для участия надо заполнить анкету и рассказать о работе, характере, привычках, хобби, свидании мечты, какой типаж нравится. Плюс видеовизитка. В новый сезон телешоу «Дом отдыха Ягодка» 16+ приглашают незамужних женщин и неженатых мужчин в возрасте 40 - 60 лет, у которых дети выросли, а второй половины нет. Анкету за предполагаемых участников должны заполнить их взрослые дети. Предлагается описать свидание мечты для мамы или папы,
сообщить, из-за чего вы ссоритесь и какой человек подойдет родителю.
Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала в разделе кастинги.
Все лучшее - детям!
Фото: Первый канал
В передачу «Лучше всех!» 0+ на Первом канале приглашают детей, которые готовы перед полным залом зрителем демонстрировать свои таланты, умения и знания и получать за это диплом и подарки. Приглашают детей с «экстраординарными способностями к творчеству, спорту или науке, которые лучше других поют, танцуют, стоят на голове, показывают фокусы, комфортно чувствуют себя в диалоге со взрослым, мечтают о большой сцене». В анкете просят рассказать о талантах, увлечениях, в чем уникальность того, что будете демонстрировать, и приложить
видео. К примеру, недавно в передаче участвовала Варвара Карама (8 лет) и мгновенно переворачивала слова задом наперед, Егор Еремин (8 лет) моментально собрал кубик Рубика, Степа и Лиза Михалевы (7 лет) умеют быстро запоминать большие произведения современных поэтов.
Как попасть: заполнить анкету на сайте Первого канала, на странице телешоу «Лучше всех!».
Главное, чтоб костюмчик сидел
Фото: Первый канал
В программе «Модный приговор» 12+ на Первом канале теперь ведущие меняются так же часто, как костюмы на бессменном обвинителе шоу стильном эксперте Эвелине Хромченко. Судьи проекта снимаются по очереди: стилисты Александр Рогов и Лилия Рах. Защитники - телеведущие Татьяна Геворкян и Александр Анатольевич. Можно попасть на съемки к одной из двух модных бригад. Для этого ваши причины, по которым именно вас должны позвать, чтобы подобрать новые имидж и гардероб, должны быть вескими. Здесь главное - личная история, которая бы зацепила зрителя, и мотивация, по которой именно вам и именно сейчас надо преобразиться. То есть просто прийти за новыми вещичками не получится - надо постараться, чтобы заметили и выбрали вашу анкету-визитку.
Как попасть: заполнить анкету на странице передачи на сайте Первого канала или на сайте программы.