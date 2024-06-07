Программа Первого канала «Жизнь своих» расскажет о жизни в Кабардино-Балкарии

На этот раз съемочная группа программы «Жизнь своих» побывала в Кабардино-Балкарии и узнала много интересного об этом горном крае.

Например, во время знакомства с республикой выяснилось, что народы Кабардино-Балкарии считаются лидерами в области кавказской моды. Их традиционный наряд — папаха и черкеска с кармашками для газырей — повлиял на одежду многих других народов, включая терских казаков.

Женское платье на Кавказе — это настоящее произведение искусства: оно выполнено из шелка и бархата, украшено узорами и драгоценными камнями. Скромный дизайн, но какая осанка!

Ведущий программы посетил еще и местную метеостанцию, где трудятся специалисты, которые управляют облаками. Используя законы физики и специальное оборудование, они борются с градом, способным нанести серьезный ущерб полям и домам.

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В программе расскажут и покажут, как отличить опасное облако от безопасного, сколько стоит один градобойный снаряд и сколько их нужно на одну тучу, в деталях в это воскресенье, 9 июня, на Первом канале.