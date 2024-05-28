По следам шоу «Сокровища императора»: где снимали проект и какие локации стоит посетить — путеводитель для туристов

Шоу «Сокровища императора» приближается к финишу. Проект очень полюбился зрителям, и многие из них продолжают следить за жизнью любимых игроков и после их выбывания из гонки.

Свидетельство тому — общение Евгении Искандаровой с подписчиками, о котором она рассказывала в своем телеграм-канале.

Ханчжоу и его достопримечательности

Многие зрители загорелись идеей побывать в местах, где снимался полюбившийся проект. И наверняка их туристический потенциал возрастет — во всяком случае, благодаря туристам из России. Кстати, всего же в шоу было задействовано 170 локаций.

Основным местом дислокации участников стал Ханчжоу — один из наиболее красивых городов Китая, расположенный в 180 км к юго-западу от Шанхая, в устье реки Цяньтан. Этот мегаполис, занимающий девятое место по численности населения в стране, с давних времен символизирует богатство и красоту. Из Ханчжоу туристы часто привозят шелковые изделия и синий фарфор.