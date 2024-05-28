По следам шоу «Сокровища императора»: где снимали проект и какие локации стоит посетить — путеводитель для туристов

Шоу «Сокровища императора» приближается к финишу. Проект очень полюбился зрителям, и многие из них продолжают следить за жизнью любимых игроков и после их выбывания из гонки.
Свидетельство тому — общение Евгении Искандаровой с подписчиками, о котором она рассказывала в своем телеграм-канале.
Ханчжоу и его достопримечательности
Многие зрители загорелись идеей побывать в местах, где снимался полюбившийся проект. И наверняка их туристический потенциал возрастет — во всяком случае, благодаря туристам из России. Кстати, всего же в шоу было задействовано 170 локаций.
Основным местом дислокации участников стал Ханчжоу — один из наиболее красивых городов Китая, расположенный в 180 км к юго-западу от Шанхая, в устье реки Цяньтан. Этот мегаполис, занимающий девятое место по численности населения в стране, с давних времен символизирует богатство и красоту. Из Ханчжоу туристы часто привозят шелковые изделия и синий фарфор.
На съемках шоу «Сокровища императора» в Ханчжоу. Фото: телеканал ТНТ
Часто его называют городом-садом за его современный вид и одновременно более спокойный ритм жизни по сравнению с Пекином или Шанхаем.
Зрители следили за тем, как участники передвигаются по площадям, небольшим улицам, паркам, метро и другим местам мегаполиса и его окрестностей. Некоторые из них заслуживают отдельного упоминания.
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Озера Сиху и Циншань
Так, жемчужиной Ханчжоу является озеро Сиху, известное своими живописными местами. Об озере упоминалось и в шоу «Сокровища императора».
Рядом с озером находятся различные достопримечательности, например: Тигриный источник, колодец Дракона, Яшмовый источник, пещеры Розовых Облаков и Желтого Дракона, а также храм Линъинь.
Сиху также известно своими водными растениями, включая лотосы и османтусы. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть их цветение. Зимой здесь можно наблюдать цветение сливы мэйхуа.
Цветение деревьев — очень красивое зрелище в Китае (на заднем фоне). Фото: телеканал ТНТ
Благодаря чистому воздуху и мягкому климату вокруг озера выращивают ценный чай, в том числе знаменитый «Лунцзин».
В кадр проекта попало и озеро Озеро Циншань, уникальное тем, что там растет водный кедровый лес, привезенный из-за границы в 1960-х годах. В этой местности можно погулять либо по деревянным мостикам, либо взять лодку и поплавать среди растительности.
Академия Ваньсун
В шоу «Сокровища императора» можно было увидеть и Академию Ваньсун.
Основанная в 1498 году по инициативе советника министра Чжу Ютане, также известного как Чжоу Му, академия играла ключевую роль в развитии гуманитарных наук в южном Китае в эпоху Мин и Цин. Здесь преподавал знаменитый неоконфуцианец Ван Янмин, также образовательное учреждение посещали императоры Канси и Цяньлун из династии Цин.
На территории академии сохранились важные исторические объекты, включая залы для поклонения Конфуцию и древние лекционные комнаты. Кроме того, академия предоставляет туристам возможность познакомиться с процессом проведения императорских экзаменов на звание чиновника — кэцзюй.
Кадр из шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
Парк аттракционов
В 10-й серии игроки участвовали в испытаниях, проходивших в парке аттракционов Ханчжоу. Одним участникам нужно было прыгать с тарзанки, а другим достаточно было прокатиться на колесе обозрения дважды.
Hangzhou Paradise — это большой развлекательный комплекс, предлагающий широкий выбор занятий для посетителей всех возрастов. Для маленьких детей здесь оборудованы игровые зоны с безопасными горками, карусели и тематические зоны, оформленные в китайском стиле. Юных гостей также развлекают аниматоры, одетые в костюмы героев мультфильмов.
Для детей постарше доступны игровые автоматы, стрельба из лука и другие виды активностей.
Подросткам и взрослым придется по вкусу множество экстремальных аттракционов, включая американские горки с крутыми спусками и мертвыми петлями, цепочные карусели, поднимающиеся на значительную высоту, и многое другое.
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