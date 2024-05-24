Бузова обратилась к Даве на шоу «Сокровища императора»: «Я ждала все это время просто: «Прости, Оль!»

Ведущая шоу Ольга Бузова решила выяснить отношения с бывший бойфрендом Давой прямо на «финише». Бузова упрекнула Манукяна в том, что он до сих пор перед ней не извинился. Хотя, по ее словам, было за что. Бузова заявила, что после разрыва Дава фактически возглавил травлю на нее в соцсети.

«Я ждала все это время просто: «Прости, Оль!» Испугался?» - Ольга Бузова фактически обвинила Даву в трусости и малодушии.

Дава обещал, что встретится с Олей тет-а-тет без камер и скажет все, что нужно.

Новый выпуск шоу «Сокровища императора» на ТНТ смотрите в это воскресенье в 19:00.