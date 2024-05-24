Бузова обратилась к Даве на шоу «Сокровища императора»: «Я ждала все это время просто: «Прости, Оль!»

Ольга Бузова на шоу «Сокровища императора». Фото: ТНТ

Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций и решила выяснить отношения с бывшим прямо в эфире.

В новом эпизоде шоу «Сокровища императора» на ТНТ, четыре оставшиеся пары продолжают борьбу за место в полуфинале. Испытания становятся все сложнее, а доверие и поддержка между участниками рушатся.

Мария Погребняк и Алана Мамаева в последнее время получали поддержку от Жени Ершова, который помогал им преодолевать испытания и выражал симпатию Марии. Однако, когда знаки внимания прекратились, Мария обвинила его в предательстве.

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Давид Манукян. Фото: ТНТ

Ведущая шоу Ольга Бузова решила выяснить отношения с бывший бойфрендом Давой прямо на «финише». Бузова упрекнула Манукяна в том, что он до сих пор перед ней не извинился. Хотя, по ее словам, было за что. Бузова заявила, что после разрыва Дава фактически возглавил травлю на нее в соцсети.

«Я ждала все это время просто: «Прости, Оль!» Испугался?» - Ольга Бузова фактически обвинила Даву в трусости и малодушии.

Дава обещал, что встретится с Олей тет-а-тет без камер и скажет все, что нужно.

Новый выпуск шоу «Сокровища императора» на ТНТ смотрите в это воскресенье в 19:00.

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