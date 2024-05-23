Виктория Боня станет участницей реалити «Выжить в Дубае. Возвращение»: «Я очень люблю такие шоу на испытания»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля создали проект про выживание, который ведут вместе. Недавно они возили участников в Самарканд. Но съемки третьего сезона снова проходят в Дубае. Пока неизвестны все имена участников звездной команды. Но Виктория Боня точно там появится. Она захотела снова проверить себя на прочность после проекта «Звезды в Африке», в котором не смогла дойти до конца.

«Я смотрела два сезона «Выжить в…», мне очень понравилось. Особенно красивым получился сезон в Самарканде. Я очень люблю такие шоу на испытания. Это возможность в искусственных рамках попробовать себя в разных ипостасях и понять, в чем твоя сила», — поделилась светская львица.

Уже известно, что она будет в команде с Надей Сысоевой и Сашей Стоуном, а также с борцом Торнике Квитатиани. Кто еще снимется в проекте остается секретом. Однако ходят слухи, что Джиган и Оксана Самойлова отправятся в пустыню. Участникам придется проходить разные испытания, чтобы получить шанс ночевать в отеле, в не в палатке в пустыне. Также с каждым разом кто-то будет уходить с проекта.

Премьера нового сезона «Выжить в Дубае. Возвращение» уже скоро состоится на ТНТ.