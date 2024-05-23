Гузеева о шоу «Давай Поженимся»: «Я с уговорами пошла туда 16 лет назад»

Лариса Гузеева с юных лет снимается в кино. Однако в какой-то момент она стала реже появляться на экранах. Артистка воспитала сына Георгия Толордаву, а в 2000 году у нее с третьим мужем Игорем Бухаровым родилась дочка Ольга. Потом ее позвали вести шоу «Давай поженимся!». Теперь она признается, что это совсем другой мир в отличие от кино. И артистка долго не хотела пробовать свои силы в качестве телеведущей.

«И вот все у меня хорошо, большой дом. И вдруг, когда мне уже хорошо за сорок, меня приглашают попробоваться на программу «Давай поженимся!» Я с уговорами пошла туда 16 лет назад, совершенно не умела работать с «ухом» и суфлером. Мне разрешили работать без них, и как-то все понеслось - через год уже были ТЭФИ и за программу, и как ведущей. Ренессанс такой случился ближе к пятидесяти», — поделилась Гузеева в «Подкаст.Лаб».

Она считает, что попала в очень хороший коллектив, поэтому до сих пор ведет шоу. По словам артистки, если бы ей попались другие люди, то долго продержаться она бы не смогла. Актриса заверила, что у нее сложились отличные отношения с редакторами и продюсерами. Гузеева подчеркнула, что с радостью едет на работу. Однако ей стало не хватать времени для встречи с подругами. Но это ее не расстраивает, так как съемки стали большей частью ее жизни.

О чем еще рассказала звезда можно увидеть 23 мая в полночь подкаст «Жизнь замечательных» на Первом канале.