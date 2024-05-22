Долина, Буйнов и Бабкина примут участие в музыкальной игре «Поймай меня, если сможешь»

Телеканал «Россия» приготовил сюрприз для своих зрителей. В эфир выйдет новое шоу «Поймай меня, если сможешь». Его ведущим стал шоумен и юморист Владимир Маркони. В проекте примут участие две команды «Звезды» и «Участники». Им нужно показать публике свои музыкальные таланты, что даст возможность заработать миллион рублей.

Если в первой команде будут знаменитости, то во второй окажутся простые телезрители, из которых одни будут уметь петь, а другие будут выступать под фонограмму. Звездам нужно вычислить участника, который поет хуже всех.

Уже известно, что в музыкальной игре приняли участие Лариса Долина, Александр Буйнов, Надежда Бабкина и Александр ST Степанов. Премьера нового шоу состоится 24 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия».