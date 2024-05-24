«Что? Где? Когда?» возвращается с летней серией игр - и спорных моментов в эфире все больше

Там, где можно блеснуть умом, есть место и интригам, и ревности, и разборкам, и скандалам в эфире, а также за его пределами. В обзоре журнала «Телепрограмма» несколько свежих конфликтов и спорных моментов, благодаря которым наблюдать за работой клуба знатоков не менее интересно, чем стараться отвечать на сложные вопросы.

Новые правила: финал без отбора

19 мая стартовала летняя серия игр ЧГК. Серию начала команда новичков, возглавляемая Денисом Тепляковым (известно, что он играет в ЧГК еще со студенческих времен). Вслед за ними в игру вступят коллективы Константина Рудера, Дарины Сибуль и Бориса Белозерова. Только вот если абстрагироваться от удовольствия, которое получает публика во время просмотра, эта серия окажется бессмысленной. Все потому, что в клубе начали работать новые правила.

И теперь все команды, победившие в отборочных играх летней серии, смогут сыграть только в осенней серии. А в финале летней за победу поборется команда Алены Повышевой, и это известно заранее. Так в чем тогда смысл играть летом? Кроме спортивного интереса. Одни считают, что изменения в регламенте напрочь убили интригу в летней серии. Другие уверены, что таким образом будет сформирован новый и актуальный рейтинг команд, где не будет коллективов и знатоков, покинувших телешоу. Так или иначе, сложно понять мотивацию игроков, которые будут играть летом, заведомо зная, что в финал не попадут.

Помощь ведущего

Работу ведущего в ЧГК недооценивать не стоит. В интеллектуальной игре, где важны детали и нюансы, каждое сказанное слово Бориса Крюка на вес золота. Именно поэтому зрители остались возмущены поведением ведущего в игре команды Максима Поташева. Знатоки проигрывали 1:4, и тут Крюк взял на себя роль демиурга. Зритель прислал в студию необычный предмет: рампу, состоящую из двух подушек, соединенных тряпичным мостиком.