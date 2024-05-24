«Что? Где? Когда?» возвращается с летней серией игр - и спорных моментов в эфире все больше

Там, где можно блеснуть умом, есть место и интригам, и ревности, и разборкам, и скандалам в эфире, а также за его пределами. В обзоре журнала «Телепрограмма» несколько свежих конфликтов и спорных моментов, благодаря которым наблюдать за работой клуба знатоков не менее интересно, чем стараться отвечать на сложные вопросы.
Новые правила: финал без отбора
19 мая стартовала летняя серия игр ЧГК. Серию начала команда новичков, возглавляемая Денисом Тепляковым (известно, что он играет в ЧГК еще со студенческих времен). Вслед за ними в игру вступят коллективы Константина Рудера, Дарины Сибуль и Бориса Белозерова. Только вот если абстрагироваться от удовольствия, которое получает публика во время просмотра, эта серия окажется бессмысленной. Все потому, что в клубе начали работать новые правила.
И теперь все команды, победившие в отборочных играх летней серии, смогут сыграть только в осенней серии. А в финале летней за победу поборется команда Алены Повышевой, и это известно заранее. Так в чем тогда смысл играть летом? Кроме спортивного интереса. Одни считают, что изменения в регламенте напрочь убили интригу в летней серии. Другие уверены, что таким образом будет сформирован новый и актуальный рейтинг команд, где не будет коллективов и знатоков, покинувших телешоу. Так или иначе, сложно понять мотивацию игроков, которые будут играть летом, заведомо зная, что в финал не попадут.
Помощь ведущего
Работу ведущего в ЧГК недооценивать не стоит. В интеллектуальной игре, где важны детали и нюансы, каждое сказанное слово Бориса Крюка на вес золота. Именно поэтому зрители остались возмущены поведением ведущего в игре команды Максима Поташева. Знатоки проигрывали 1:4, и тут Крюк взял на себя роль демиурга. Зритель прислал в студию необычный предмет: рампу, состоящую из двух подушек, соединенных тряпичным мостиком.
Фото: Первый канал
Задача была понять, зачем это приспособление нужно. Команде за минуту придумать ответ не удалось. Ведущий несколько раз акцентировал вопрос: кому может помочь это приспособление? Знатоки, взяв помощь клуба, сказали, что вещь нужна для насекомых - чтобы они могли спастись из воды, если попали в бассейн. Однако в описании этой рампы на маркетплейсах указано: «спасательный инструмент для животных». Кроме того, отвечавшая Анастасия Шутова не смогла показать, как именно работает приспособление.
Фото: Первый канал
Часть, которую крепят на бортик бассейна, она называла «грузиком» и определила в воду. И все же ведущий засчитал ответ как верный, не желая хоронить команду.
Странный телезритель
Фото: Первый канал
Все, кто давно следит за ЧГК, обратили внимание, что в игре очень часто появляются вопросы от одного и того же человека - Николая Сущенко из Карабулака (Ингушетия), который давно попал под хейт. Он регулярно попадает в выпуски, и в итоге дошло до того, что он начал задавать вопросы по... фактам своей биографии. Так, в зимней серии игр команду Алены Повышевой свалила очень специфическая ловушка от Сущенко.
Видеовопрос задавала его жена - на фоне стены с фотографиями из их с Николаем квартиры. И знатоки на полном серьезе вынуждены были отвечать на вопрос, зачем муж вешает на стену фото разных мужчин. Конечно, этот вопрос не из энциклопедии и даже не на логику - знатоки ответить не смогли. Оказалось, что Сущенко вешал на стены изображения личностей, про которых составлял вопросы в ЧГК. При этом жена зрителя назвала фальшивую фамилию и место проживания (чтобы они сразу не догадались, о чем речь).
Детские вопросы
Фото: Первый канал
Возможно, такова тактика, но мертвые для знатоков вопросы периодически чередуются с откровенно детскими - ну, для игроков такого уровня. К примеру, перед едва не проигранным финалом у команды Поташева был выпуск, который знатоки выиграли всего за 40 минут. Задания были такими: как называют серую птицу с красным хохолком (серый кардинал), какие слова Зинаида Гиппиус называла «одинокими» (у которых нет рифмы), что завезли в Россию в конце XIX века, исходя из рекламного объявления в газете с высоким и низким мужчиной (геркулес). Взяв пять вопросов подряд (!), коллеги Максима оформили сверхлегкую победу - 6:2. Некоторые посчитали, что это мог быть первоапрельский розыгрыш, но нет: разгромный эфир вышел 14 апреля, а не 1-го.
- «Что? Где? Когда?» 16+
- Воскресенье/23.00