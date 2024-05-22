«Мистер Х» на «Пятнице!»: как богач, бедняк и 26 девушек ищут любовь

На канале «Пятница!» обожают выворачивать наизнанку и ставить на голову самые привычные телевизионные форматы. Что может быть проще дейтинг-шоу, где девушки добиваются внимания парня? Жанр обкатанный, понятный… Но, когда на «Пятнице!» вышел проект «Мистер Х», оказалось, что участницы не в курсе, что главный герой, которому они так стремятся понравиться, никакой не миллионер, привыкший к роскоши, а обычный парень. Зато зрители все знали заранее, и наблюдать за развитием событий с этой стороны экрана было дико интересно!
Но второй сезон «Мистера Х» (премьера в четверг, 23 мая, в 21.00) обещает быть еще более интригующим. Во-первых, холостяков будет сразу двое. Оба молоды, прекрасно образованны, умны и хороши собой. Во-вторых, девушки знают, что один из них сказочно богат, а другой еще на пути к достатку. Но… понятия не имеют, кто есть кто!
Девушкам придется признаться как минимум самим себе: они ищут настоящую любовь или надеются обаять мужчину по расчету? Что выбрать - довериться сердцу или попробовать вычислить, у кого из героев особенно хорошо с банковским счетом? Богач, бедняк и 26 девушек. Такая вот жгучая мелодрама в оболочке реалити-шоу.
Шесть недель герои будут искать свою вторую половинку среди участниц разной внешности и профессий: психолог, помощник юриста, кондитер, ассистент финансового советника, актриса-криптоброкер, ретейл-менеджер, художница, инструктор по йоге и другие. У каждой свои взгляды на жизнь и отношения.
«Для меня деньги важны только для нашего с ним комфорта. Дом я не хочу, мне будет достаточно трехкомнатной квартиры на Кутузовском проспекте», - рассуждает 25-летняя Елизавета Яковлева из Москвы.
Мария Пронина из Владивостока в свои 23 уверяет, что материальное не так важно: «Любовь круче, чем деньги». А вот 25-летняя москвичка Юлия Лылова полагает, что амбициозный мужчина в любом случае становится «статусным».
Ведущим шоу вновь станет Роман Каграманов. На наших глазах развернется беспощадный социально-романтический эксперимент «Мистер Х». Не пропустите!
ДОСЬЕ ГЕРОЕВ
Мистер Х1
Фото: телеканал «Пятница!»
Возраст: 30 лет.
Знак зодиака: Лев.
Родился: в городе Тирасполе.
Рост: 190 см; вес: 90 кг.
Образование: МГИМО (факультет международных отношений).
Начало карьеры: репетитор по английскому языку; ассистент корейского бизнесмена.
Личные качества: добрый, искренний, ответственный и целеустремленный.
Женский идеал: умная девушка, которая будет с ним на одной волне. Больше всего привлекают доброта, красота, чувство юмора, искренность и наличие увлечений.
Свидание мечты: сходить на выставку в музей, погулять в парке со сладкой ватой, встретить закат на крыше высотки, послушать пластинки на выставке винила, случайно попасть на концерт живой музыки.
Хобби: тренажерный зал, прыжки с парашютом, кулинария. Пишет фантастический роман, исполняет рок-музыку, поет собственные песни о любви.
Вредные привычки: не имеет.
Чего боится: пауков и змей.
Мистер Х2
Фото: телеканал «Пятница!»
Возраст: 29 лет.
Знак зодиака: Близнецы.
Родился: в городе Чернушка.
Рост: 200 см; вес: 93 кг.
Образование: Высшая школа экономики (факультет экономики), РАНХиГС (факультет политологии).
Начало карьеры: репетитор по математике.
Личные качества: трудолюбивый, в меру упрямый, целеустремленный. Местами перфекционист, местами пофигист. Главное - процесс, а не результат.
Женский идеал: красивая, верная, милая и воспитанная девушка.
Свидание мечты: поужинать в уютном ресторане в горах в маленьком городе в другой стране, где нет никого из знакомых.
Хобби: астрология, спорт, путешествия; знакомиться с разными людьми.
Вредные привычки: ходит в тренажерный зал каждый день, записывает голосовые сообщения, постоянно чему-то учит людей.
Чего боится: не реализоваться и оказаться не в том месте и не с теми людьми.
ИГРА-УГАДАЙКА. Кто из двоих - миллионер?
Проверьте свою интуицию и выиграйте 4 тысячи рублей!
Кто из главных героев проекта - миллионер, а кто только мечтает им стать? Зрители узнают об этом в первом выпуске второго сезона 23 мая (шоу снято заранее, и девушки были в неведении до самого конца реалити). А этот номер «Телепрограммы» выходит накануне премьеры - 22 мая. У вас есть возможность угадать, кто из мужчин очень богат, а кто нет. Четверо победителей получат по 4 тысячи рублей!
Пока мы не знаем даже имен героев реалити. Назовем их Мистер Х1 и Мистер Х2. Но в распоряжении «Телепрограммы» есть их фотографии и, главное, некоторые сведения о них. Вот как можно принять участие в конкурсе для читателей:
1. Прочтите факты о Мистере Х1 и Мистере Х2.
2. Внимательно рассмотрите их фотографии.
3. Отсканируйте камерой вашего смартфона этот QR-код и перейдите в чат-бот, где можно проголосовать, кто из Мистеров Х богач, а кто бедняк.
4. После выхода первого выпуска в эфир 23 мая четыре победителя из числа правильно ответивших будут выбраны случайным образом.
- «Мистер Х». Новый сезон 16+
- По четвергам с 23 мая/21.00