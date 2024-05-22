«Мистер Х» на «Пятнице!»: как богач, бедняк и 26 девушек ищут любовь

На канале «Пятница!» обожают выворачивать наизнанку и ставить на голову самые привычные телевизионные форматы. Что может быть проще дейтинг-шоу, где девушки добиваются внимания парня? Жанр обкатанный, понятный… Но, когда на «Пятнице!» вышел проект «Мистер Х», оказалось, что участницы не в курсе, что главный герой, которому они так стремятся понравиться, никакой не миллионер, привыкший к роскоши, а обычный парень. Зато зрители все знали заранее, и наблюдать за развитием событий с этой стороны экрана было дико интересно!

Но второй сезон «Мистера Х» (премьера в четверг, 23 мая, в 21.00) обещает быть еще более интригующим. Во-первых, холостяков будет сразу двое. Оба молоды, прекрасно образованны, умны и хороши собой. Во-вторых, девушки знают, что один из них сказочно богат, а другой еще на пути к достатку. Но… понятия не имеют, кто есть кто!

Девушкам придется признаться как минимум самим себе: они ищут настоящую любовь или надеются обаять мужчину по расчету? Что выбрать - довериться сердцу или попробовать вычислить, у кого из героев особенно хорошо с банковским счетом? Богач, бедняк и 26 девушек. Такая вот жгучая мелодрама в оболочке реалити-шоу.

Шесть недель герои будут искать свою вторую половинку среди участниц разной внешности и профессий: психолог, помощник юриста, кондитер, ассистент финансового советника, актриса-криптоброкер, ретейл-менеджер, художница, инструктор по йоге и другие. У каждой свои взгляды на жизнь и отношения.

«Для меня деньги важны только для нашего с ним комфорта. Дом я не хочу, мне будет достаточно трехкомнатной квартиры на Кутузовском проспекте», - рассуждает 25-летняя Елизавета Яковлева из Москвы.

Мария Пронина из Владивостока в свои 23 уверяет, что материальное не так важно: «Любовь круче, чем деньги». А вот 25-летняя москвичка Юлия Лылова полагает, что амбициозный мужчина в любом случае становится «статусным».

Ведущим шоу вновь станет Роман Каграманов. На наших глазах развернется беспощадный социально-романтический эксперимент «Мистер Х». Не пропустите!

ДОСЬЕ ГЕРОЕВ

Мистер Х1