Вышел трейлер первого в России реалити по мотивам сериала «Клиника счастья»

В прошлом году, когда зрители наслаждались сериалом «Клиника счастья», многие задавались вопросом, возможно ли воплотить его идеи в реальной жизни. Теперь ответ на этот вопрос станет известен благодаря новому проекту, реалити-шоу «Клиника счастья. Реалити».

Этот проект, ставший возможным благодаря сотрудничеству с платформой KION, обещает стать настоящим открытием для тех, кто ищет решения своих личных проблем.

Участниками шоу станут 24 пары из разных уголков России, которые столкнулись с трудностями в своих отношениях. Под руководством опытных экспертов в области психологии, эндокринологии и других областей науки, они получат возможность взглянуть на свои проблемы под новым углом и найти пути их решения.

Ведущей этого уникального эксперимента станет Аврора, известная своим опытом в построении отношений. Она будет сопровождать каждую пару на их пути к счастью, помогая им преодолевать трудности и находить гармонию в своих отношениях.

Каждый выпуск шоу будет посвящен историям двух пар разного возраста, у которых возникли похожие проблемы. Например, Наталья и Виктор столкнулись с трудностями в проявлении инициативы и усталостью одного из партнеров. Андрей и Татьяна пережили сложную семейную историю и даже разошлись, но решили снова быть вместе, хотя в их паре нет былой страсти. Алексей и Полина стали родителями трех детей и погрязли в быту, который стал ощутимо влиять на интимную жизнь. А в паре Жени и Лены начались проблемы из-за возрастных перемен супругов во внешности.

Важно отметить, что эксперты проекта не предлагают готовых решений, а дают каждой паре набор рекомендаций, которые им предстоит интерпретировать в своем ключе и взять из них то, что подходит лично им.

Премьера шоу «Клиника счастья. Реалити» состоится 1 июня. Это будет день, когда многие пары получат шанс начать новую главу в своих отношениях и стать счастливее.