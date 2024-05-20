17-летний мнемотехник Григорий Цинамдзгвришвили выиграл 5 млн рублей в шоу «Удивительные люди»

На телеканале «Россия-1» с оглушительным успехом завершилось шоу о сверхъестественных способностях под названием «Удивительные люди». Победителем и обладателем главного трофея шоу, кубка и денежного приза в размере 5 миллионов рублей, стал 17-летний мнемотехник Григорий Цинамдзгвришвили, представляющий Филиппины.

Зрителей поразило то, что Григорий смог с одного раза запомнить лица тридцати абсолютно идентично одетых абитуриентов вместе с информацией о них, включая имена, количество баллов, предпочитаемые предметы и учебные заведения. Без малейших колебаний он преодолел все испытания и получил наибольшее количество голосов. Когда было объявлено о его победе, эмоции переполняли молодого человека. Он подчеркнул, что не рассчитывал на победу.

Цинамдзгвришвили также рассказал, что выигранные средства планирует потратить на образование, причем не только на свое, но и своих братьев. Григорий намерен поступить в Высшую школу экономики, поскольку мечтает стать экономистом и помогать своей семье.

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