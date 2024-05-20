Мария Гордеева стала победительницей шоу «Новая Фабрика звезд»

В 2024 году на ТНТ стартовал проект «Новая Фабрика звезд». Сначала многие зрители возмущались, что участниками проекта стали дети знаменитостей: Александр Круг, сын Канделаки — Лео и племянница Гарика Мартиросяна — Нонна. Однако до финала смогла дойти из них только Нонна. За звание победителя боролись Дарья Кочнева, Александр Филин и Мария Гордеева, Софья Полозова и Нонна Еганян, а также Семен Полищук.

Примечательно, что Гордеева спела с Сергеем Лазаревым. Ее выступление оценил Филипп Киркоров. Он посчитал, что она была слишком скромной и смотрела в пол, поэтому ее затмил другой артист. Но потом участница из команды Сергея Шнурова выступила сольно, исполнив трек «Дай мне». На этот раз ей удалось впечатлить жюри.

«Мы тут с Мариной (Кравец) обсудили, ты похожа на молодую Селин Дион на конкурсе «Евровидение», – заявил Киркоров.

А вот Шнуров сравнил ее с Валентиной Толкуновой. Выбирали победителя проекта члены жюри. Наставники могли отдать два голоса, у остальные — один. Сергей Шнуров проголосовал за Гордееву и Софью Полозову, а Сергей Жуков отдал свои голоса Нонне Еганян и Дарье Кочневой, так как видит их звездное будущее. Егор Дружинин выбрал Семена Полищук, который его покорил вокалом с первого концерта. Анна Хилькевич проголосовала за Марию Гордееву, а Филипп Киркоров — за Александра Филина. В итоге с перевесом в один голос победила Гордеева. Она получила кубок и денежный приз — три миллиона рублей.

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