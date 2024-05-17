Жанна Бадоева и шоу «Жизнь других» исследует Гонконг

Гонконг - мегаполис, расположенный на небольших островах. 30 лет назад это была территория, подконтрольная Англии, теперь это автономия Китая, со своей валютой, языком, культурой.

Здесь живет более 7 миллионов человек самых разных профессий и национальностей. Услуги мастера феншуй могут обходиться в миллионы, особенно, если он консультирует крупных застройщиков. Да-да, архитектуру Гонконга тоже планируют по феншуй! Внутри многих небоскребов можно увидеть квадратные сквозные дыры, чтобы дом не мешал пролетающему мимо дракону. Цены на недвижимость здесь тоже драконьи. Квадратный метр стоит 25 тысяч долларов, то есть квартира в 60 кв м – потянет на полтора миллиона. С такими ценами народ привык к квартирам размером с чемодан, по 10 кв м.

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В Гонконге очень популярен яхтенный спорт, для него в городе есть абсолютно все: море, ветер и деньги! Занятие яхтингом для детей стоит 2 тысячи долларов в неделю. Недешевое удовольствие. Зарплата профессионального яхтсмена – от 18 до 50 тысячи долларов в месяц.

В Гонконге принято много работать. Это город трудоголиков и жесткой конкуренции, народ практически живет в офисах и никогда не ездит в отпуска. Студенты в университете натурально ночуют, и это норма! Общая длина местной подземки – 200 км, но даже при этом основной вид транспорта – это не метро, а паромы и лодки.

Законы тут очень суровы, за мелкую кражу – тюрьма от 7 до 14 лет, поэтому в городе совершенно безопасно. Подавляющее большинство жителей Гонконга дома не готовит, они питаются в ресторанах и кафе по понятной причине – дома мало места.

Местные очень суеверны. Они избегают цифры 4 и 14, так как они созвучны слову «умирать». Нет таких кнопок в лифтах и в номерах маршрутов. Красный в одежде – это всегда к деньгам, а вот зеленый – цвет неудачи.

«Старикам в Гонконге живется хорошо: они получают большую пенсию, им обязательно помогают дети. Одна пенсионерка мне так и сказала: «В Гонконге главное – это деньги, поэтому они тут есть у всех!» - поделилась своими впечатлениями Жанна Бадоева.

Смотрим программу «Жизнь других», воскресенье, 19 мая, в 11:05 на Первом канале.