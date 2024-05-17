Певица Бьянка о своей фигуре: «Когда поняла, что вешу девяносто — я заплакала»

Королевой русского народного R’n’B, певица Бьянка рассказала ведущим шоу «УТРО.ТНТ» о том, что ей удалось похудеть на 33 килограмма всего за 6 месяцев. При этом артистка заверила, что не собирается останавливаться на этом результате и продолжит совершенствовать свою фигуру.

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Бьянка подметила, что сейчас весит 59 килограммов, и как она считает, для идеала ей нужно скинуть еще как минимум 4 килограмма. Певица подметила, что ее фанаты помнят ее стройной, красивой и подтянутой. У нее, как говорит Бьянка, всегда была хорошая фигура, она старалась поддерживать стройность. Но для этого, как выразилась артистка, ей приходилось впахивать: заниматься танцами, растяжкой и фитнесом. Из-за этого у певицы был жесткий рабочий график, очень много концертов. В какой-то момент Бьянка поняла, что устала, ей хочется посмотреть мир, попутешествовать. Она поехала на Бали, во Вьетнам и Пхукет, там она ела все то, что хотела. И не посещала спортзал.