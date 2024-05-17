Мама Ершова отчитала Миногарову за ее выходки в шоу «Сокровища императора»: «Как ты себя ведешь? Воспитания просто ноль»

В воскресенье, 19 мая, на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Сокровища императора». В гонке за главным призом осталось всего пять сильнейших пар. В новом выпуске их станет еще меньше. Тем временем, атмосфера на проекте накаляется не только между командами, но и внутри пар. Чем ближе финал, тем нервозней обстановка. Нервы сдают почти у всех участников, но кто-то умеет их контролировать, а кому-то сдерживать эмоции крайне сложно. Так, настоящий скандал произошел в команде Марии Миногаровой и Парура Арутюновича.

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Мария набросилась на Парура с обвинениями в том, что он ее не слушает и делает по-своему. Высказав своему другу все, что она думает на повышенных тонах, Миногарова не успокоилась. Их конфликт продолжался на протяжении целого дня. Нервы у этой участницы сдали настолько, что она даже устроила драку с Паруром. По крайней мере, именно так показалось другим участниками, ставшим свидетелями конфликта.

Сама Миногарова призналась, что всего лишь запустила в Парура козинаком в ответ на грубое высказывание. Мама Жени Ершова Елена Путылина, видевшая конфликт Маши и Парура, высказалась в адрес девушки.

«Меня шокировало это поведение. Маша ведет себя неадекватно. И она еще говорила что-то про воспитание, про поведение Жени? Посмотри на себя, как ты себя ведешь? Воспитания просто ноль», - заявила Елена Михайловна.

Смогут ли Маша и Парур уладить конфликт и продолжить гонку за сокровищами императора, смотрите в воскресенье 19 мая в 19 на ТНТ.