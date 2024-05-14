В честь юбилея канал ТВ-3 выпустил ролик, чтобы показать свою эволюцию за 30 лет

Канал ТВ-3 празднует юбилей. Фото: кадр из видео ТВ-3

Новые эмоции, грандиозные премьеры, уникальные форматы, смелые эксперименты — все это ТВ-3 обещает подарить зрителям в честь своего 30-летнего юбилея.

Этим летом телеканал ТВ-3 отмечает 30-летний юбилей.  В честь этого события канал выпустил ролик, в котором показал свою эволюцию за минувшие  годы. К слову, зрители ТВ-3 знают, что канал переживал самые разные периоды. Были найдены новые форматы, чтобы он всегда развивался. К своему 30-летию телеканал уже провел ребрендинг и намерен отметить важную дату с размахом. 

Уже давно ТВ-3 ассоциируется с мистикой. А все из-за того, что в эфир выходит много проектов, которые связаны с темой потусторонних сил, такими как «Слепая» и «Гадалка». Также успешными стали сериалы: «Гоголь» с Александром Петровым, «Эпидемия»,  «Чернобыль. Зона отчуждения», «Перевал Дятлова». 

На канале также выходят разные развлекательные шоу. Это и «Последний герой», и астрологическая передача «Хорошие новости с Василисой Володиной», а также на канале появился новый формат — «Новости».  После ребрендинга поменялся стиль канала и его логотип. 

Новые эмоции, грандиозные премьеры, уникальные форматы, смелые эксперименты — все это ТВ-3 обещает подарить зрителям в честь своего 30-летнего юбилея. 

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