Евгений Кривцов и программа «Жизнь своих» отправились в Адыгею

Во время поездки в Адыгею ведущий Евгений Кривцов полетал на параплане, узнал рецепт знаменитого адыгейского сыра, сплавлялся по горной реке и узнал секреты мастерства оружейника.

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«Если бы я родился в семье адыгов, то строго соблюдал местные традиции гостеприимства. Знал бы рецепт знаменитого адыгейского сыра. Он очень простой и повторить его в домашних условиях сможет каждый. Мог бы стать спортсменом и сплавляться по горным рекам или научился бы мастерству оружейника. Мог бы выращивать самые красивые розы, чтобы радовать любимых женщин. По выходным я поднимался бы на параплане в небо, чтобы наслаждаться красотой этих мест», - подметил Евгений Кривцов.

По легенде, рецепт адыгейского сыра горцам передал нартский бог Амыш, покровитель домашних животных. Наверное, именно поэтому вкус у него такой божественный! Сушеный, копченый, жареный, с травами и специями, из коровьего, козьего и овечьего молока — видов адыгейского сыра множество. Разобраться в тонкостях мастерства Евгению Кривцову помогал фермер и сыродел Беслан Меремов.

Сварили вкуснейший сыр прямо во время съемок, и это оказалось на удивление просто. Буквально каждый может повторить у себя на кухне.

Узнать рецепт можно уже в это воскресенье, 12 мая, в выпуске «Жизнь своих. Адыгея». На Первом канале в 10.15.