Митя Фомин вспомнил о своем участии в шоу «Выжить в Самарканде»: «Разочаровался в том, что я здесь вообще нужен»

Известный музыкант Митя Фомин в понедельник, 6 мая, стал гостем программы «Утро. ТНТ» с Анной Хилькевич.

Во время эфира он, в частности, поделился своими впечатлениями от участия в реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Шоу проходило в историческом городе Самарканд, Узбекистан, и оставило незабываемые воспоминания у Фомина.

Однако, помимо ярких впечатлений, участие в шоу принесло и некоторые трудности. Во время одного из испытаний Фомин сломал мизинец левой руки. Этот инцидент стал поводом для шуток среди зрителей, которые до сих пор спрашивают Дмитрия о состоянии его пальца.

«В какой-то момент я подхожу к ведущим Лейсан Утяшевой и Паше Воле и говорю им о том, что у меня нет ни сил, ни мотивации, мне кажется, я сейчас сойду с дистанции, потому что я разочаровался в том, что я здесь вообще нужен и, мне кажется, я должен уйти», - поделился Митя Фомин.

Митя Фомин также отметил необычность лагеря, в котором проходили съемки. Лагерь, где впервые появились зороастрийцы, охраняется ЮНЕСКО и обладает уникальной энергетикой. По мнению Фомина, именно эта энергетика стала причиной его неудачи на испытании.

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Несмотря на все трудности, Фомин не сдался и продолжил участие в шоу. Он признает, что этот опыт помог ему пересмотреть свою жизнь и понять, что у него все хорошо.