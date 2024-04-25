Во втором полуфинале шоу «Маска» выступят Барби и Кот-2

Барби на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

Телеканал НТВ приготовил массу сюрпризов для поклонников шоу «Маска».

Воскресенье, 28 апреля, станет особенным днем для зрителей телеканала НТВ, ведь они увидят второй полуфинал пятого сезона популярного шоу «Маска». 

Телеканал НТВ раскрыл, какие Маски придут в гости в шоу на этот раз. Это будут Барби и Кот-2, которые порадуют публику и жюри своими музыкальными номерами, а затем снимут маски. Узнают ли судьи, кто под ними скрывался? Это вопрос! Члены жюри, хоть и прозорливы, но ошибаются нередко.

Появление новых персонажей в полуфиналах шоу — давняя традиция, начавшаяся еще в первом сезоне проекта. 

Так, в первом полуфинале гостями шоу были известные исполнители Кай Метов и Ева Польна, скрывавшиеся под масками Космонавта и Тыквы.

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Кот-2 на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

Напомним, в первом полуфинале пятого сезона шоу «Маска», который вышел в эфир 21 апреля, был разоблачен Щенок. Под его маской скрывался Денис Клявер.

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