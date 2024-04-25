Во втором полуфинале шоу «Маска» выступят Барби и Кот-2

Воскресенье, 28 апреля, станет особенным днем для зрителей телеканала НТВ, ведь они увидят второй полуфинал пятого сезона популярного шоу «Маска».

Телеканал НТВ раскрыл, какие Маски придут в гости в шоу на этот раз. Это будут Барби и Кот-2, которые порадуют публику и жюри своими музыкальными номерами, а затем снимут маски. Узнают ли судьи, кто под ними скрывался? Это вопрос! Члены жюри, хоть и прозорливы, но ошибаются нередко.

Появление новых персонажей в полуфиналах шоу — давняя традиция, начавшаяся еще в первом сезоне проекта.

Так, в первом полуфинале гостями шоу были известные исполнители Кай Метов и Ева Польна, скрывавшиеся под масками Космонавта и Тыквы.

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