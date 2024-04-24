Кузя вернется в сериал «Универ» в образе «пельменного короля»

Виталий Гогунский, исполнивший роль Кузи в «Универе», вернется на экран в новом сезоне сериала в непривычном образе богатого бизнесмена с собственной «пельменной империей».

Возвращение Кузи, после 11-летнего перерыва стало главным сюрпризом продолжения самого длинного ситкома в России, получившего название «Универ. 13 лет спустя».

«Я, честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съемочный день, легко просыпался в шесть утра. Это первый признак того, что я хотел идти на площадку. Было прекрасно вернуться после такого перерыва, да еще и олигархом, да еще и в любимый «Универ», — поделился актер.

Кроме Гогунского, старые роли вспомнят Анна Хилькевич (Маша), Александр Мартынов (Валя), Станислав Ярушин (Антон), Арарат Кещян (Майкл) и Екатерина Молоховская (Варя). Каждому из героев создатели нового сезона обещают «эмоциональную встряску».

«Универ. 13 лет спустя» стартует на телеканале ТНТ 13 мая в 20:00.