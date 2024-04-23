Дмитрий Губерниев стал ведущим шоу «Черный список» на «Пятнице!»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал ведущим реалити-шоу «Черный список» на телеканале «Пятница!».

Дмитрий Губерниев проведет проверку различных компаний и частных лиц, предоставляющих бытовые услуги в трех ценовых категориях: низком, среднем и высоком сегментах. Недобросовестные поставщики услуг будут внесены в черный список, а мастера, предоставляющие качественные услуги, получат удвоенную зарплату.

«Для меня большая честь стать ведущим «Пятницы!» в такой выдающейся компании профессионалов под руководством Николая Картозии. Этот канал я ощущаю всем телом», - поделился Дмитрий Губерниев.

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Стоит добавить, что первый выпуск реалити «Черный список» с Дмитрием Губерниевым в роли ведущего выйдет 13 мая в 19:00 на «Пятнице!».