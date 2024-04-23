Ирина Забияка из группы «Чи-Ли» о своем участии в «ВИА Суперстар!»: «Чего от меня ждать? Сама не знаю»

На канале НТВ в воскресенье, 12 мая, состоится премьера оригинального музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Стало известно, какие же группы сразятся в нем за звание суперзвезд.

Всего в шоу примут участие восемь музыкальных коллективов, которые рвали залы на рубеже веков - в конце прошлого столетия и начале этого. Телезрители увидят в эфире НТВ яркие номера в исполнении групп «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли» и «Балаган Лимитед», золотой состав группы «Стрелки» и вокально-инструментальные ансамбли «Лейся, песня!» и «Белорусские песняры».

Солистка группы «Чи-Ли» Ирина Забияка рассказала, что предложение принять участие в шоу «ВИА Суперстар!» получила еще осенью прошлого года. Согласилась после долгих раздумий.

«Чего от меня ждать в шоу? Если честно, сама пока не знаю. Посмотрим», -призналась Ирина Забияка.

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Ведущими нового проекта НТВ стали непревзойденные ведущие шоу «Суперстар!» Вадим Такменев и Лолита Милявская. Для Лолиты это появление в шоу НТВ станет возвращением на экраны после участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой.

В составе жюри проекта - телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и певица Наташа Королева.