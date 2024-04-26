Интересные герои шоу «Голос-12»: творческий стоматолог, отвергнутый костюмер и нелюдимый победитель «Фактора А».

В проекте «Голос» наступает решающий этап - впереди финал, где только зрители выберут того, кто достоин победы в этом году. А пока участники команд Антона Беляева, Полины Гагариной, Zivert и Владимира Преснякова готовятся к главному сражению двенадцатого сезона, журнал «Телепрограмма» раскрывает биографии нескольких финалистов проекта с наиболее интересной биографией, профессией и взглядом на мир.

Дарья Звездина (25 лет)

Зашедшая в проект с пронзительным исполнением песни Анны Пингиной «Ласточка» Дарья Звездина, очевидно, тяготеет к народным мотивам. И немудрено - девушка из Красноярска впитала в себя культуру фолка сызмальства. Участвуя в местной самодеятельности, Дарья мечтала оказаться на большой сцене и покорять крупную аудиторию. В итоге девушка не просто перепевает чужие хиты, она еще и аккомпаниатор, и композитор - то есть создает свои песни, что для участников «Голоса» в общем-то редкость.

При этом еще со школы Звездина была влюблена в биологию, поэтому поступила в Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, выбрав в качестве специализации непростое направление: стоматологию. Теперь Дарья умеет и врачевать души звонким голосом, и лечить кариес.