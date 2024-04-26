Интересные герои шоу «Голос-12»: творческий стоматолог, отвергнутый костюмер и нелюдимый победитель «Фактора А».

В проекте «Голос» наступает решающий этап - впереди финал, где только зрители выберут того, кто достоин победы в этом году. А пока участники команд Антона Беляева, Полины Гагариной, Zivert и Владимира Преснякова готовятся к главному сражению двенадцатого сезона, журнал «Телепрограмма» раскрывает биографии нескольких финалистов проекта с наиболее интересной биографией, профессией и взглядом на мир.
Дарья Звездина (25 лет)
Зашедшая в проект с пронзительным исполнением песни Анны Пингиной «Ласточка» Дарья Звездина, очевидно, тяготеет к народным мотивам. И немудрено - девушка из Красноярска впитала в себя культуру фолка сызмальства. Участвуя в местной самодеятельности, Дарья мечтала оказаться на большой сцене и покорять крупную аудиторию. В итоге девушка не просто перепевает чужие хиты, она еще и аккомпаниатор, и композитор - то есть создает свои песни, что для участников «Голоса» в общем-то редкость.
При этом еще со школы Звездина была влюблена в биологию, поэтому поступила в Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, выбрав в качестве специализации непростое направление: стоматологию. Теперь Дарья умеет и врачевать души звонким голосом, и лечить кариес.
Фото: Первый канал
- Я подавала документы в медицинский вуз, еще будучи школьницей и насмотревшись сериалов про хирургов, - вспоминает Звездина. - Поначалу хотела на лечебный факультет, но мама уговорила меня идти в стоматологию. Я прислушалась и не пожалела. Здорово, что я работаю врачом именно сейчас, потому что медицина находится на таком уровне развития, столько сейчас технологий! Совсем другой мир открывается. Горизонт работ расширен, могу выполнять весьма сложные работы.
В одну рабочую смену Дарья сверлит пациентам зубы, во вторую - точит вокальное мастерство. Репетирует, работает со стилистами и прокачивает артистизм. Удивительно, что с 2012 года Звездина смотрит «Голос», а петь начала только в 2016-м.
- До последнего была уверена, что я еще не готова к шоу, - признается она. - И в 2022 году все равно решила впервые отправить заявку в проект. Почту, конечно, не проверяю. И поэтому была удивлена, когда случайно обнаружила ответ недельной давности с приглашением на очный кастинг в «Останкино».
Моей дочке было тогда 7 месяцев.
Даши могло и не быть в финале - еще на этапе поединков она вылетела из команды Полины Гагариной, но была спасена Владимиром Пресняковым: интересно, как отреагирует блондинка, если ее бывшая подопечная выиграет проект?!
Алексей Сулима (34 года)
Фото: Первый канал
Кто бы мог подумать, что барнаульский артист Алексей Сулима (настоящая фамилия - Мехряков, а Сулима - народное название района в Барнауле), которому пели дифирамбы Алла Пугачева и Лолита, будет проходить «музыкальную практику» у поп-певицы Zivert, которая младше него? В «Голосе» и не такое случается. Пока на Первом в 2012 году запускалось новое вокальное шоу, купленное в Голландии, Алексей уже выиграл «Фактор А» на соседнем канале.
Притом что годом ранее даже не прошел кастинг в это шоу. Там он и познакомился с Пугачевой, Лолитой и Максимом Фадеевым, выиграв проект и получив за него приз в $50 тыс. (4,6 млн руб.). Правда, это событие стало чуть ли не самым ярким в карьере артиста. Теперь Алексей похож на молодого священнослужителя - и в «Голосе-12» чуть не провалился: на последней ноте хита Владимира Бублика во время слепых прослушиваний его спасла Zivert.
- Хотел бы быть артистом, песни которого слушает вся Россия, но не все знали бы в лицо, - говорит Алексей. - Иногда меня узнают, и всегда мне крайне неудобно от этого. А теперь еще и в школьных чатах пошло: «А вы знаете, его папа в «Голосе» поет?» Прихожу в садик, а там дети в ряд выстроились и говорят: «А мы за вас болеем!» Это приятно.
Фото: Первый канал
Несмотря на публичную профессию, Сулима - интроверт. Он живет с выпускницей налоговой академии Юлией Байгой, воспитывает сыновей Бориса (9 лет) и Матвея (7 лет), считает молчание золотом, а любимым местом уединения (и пребывания) называет личный автомобиль.
Богдан Шувалов (26 лет)
Фото: Первый канал
Главный Кен «Голоса-12» и фаворит шоу Богдан Шувалов из Петербурга заслужил победу хотя бы за упорство - в шоу он прорвался с пятого раза. Хотя на ТВ вовсе не новичок: ярко проявлял себя в латвийской версии The Voice, украинской версии The X Factor, на «Новой Звезде - 2022», в передаче «Ну-ка, все вместе!», шоу перевоплощений «Один в один», а еще и «Музыкальной интуиции», и «Сто к одному».
Обладателю голоса диапазоном в шесть (!) октав сам Бог велел идти в артисты. Мальчик перепробовал много секций (бисероплетение, борьба), но в итоге остановился на музыке. Супервысокий тембр голоса стал и даром, и крестом Богдана - сначала его даже не брали в хор мальчиков, приходилось петь с девочками.
- Я очень ждал момента, когда у меня сломается голос, - говорил артист. - И он сломался, стал низким, но сохранились все верха, чему я рад.
Насмешки сверстников надолго запали в память: как только появилась возможность, он сделал пластику лица и стал похож на западного артиста. Все костюмы Богдан шьет сам!
Фото: Первый канал
- У меня музыкальная семья, но не поющая, - рассказывал артист. - Шить учился сам. Сейчас у меня около 150 сценических костюмов. В 17 лет вышел на сцену и увидел мужчину в первом ряду в таком же пиджаке. С тех пор решил, что всегда буду выделяться. Если есть руки и голова, то все получится.
«Голос» 12+
Пятница/21.45