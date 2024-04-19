Программа «Поехали!» Первого канала расскажет о жизни в Беларуси

Трэвел-шоу Первого канала «Поехали!» продолжает свое путешествие по Беларуси.

В новом эпизоде ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский сначала отправились в Брест, где посетили крепость и музей обороны Брестской крепости. Затем они побывали в «Попугайне» — интересном месте для всей семьи, где живут тысячи попугайчиков разных видов, размеров и окрасов. Они также прогулялись по легендарной улице Советской, где каждый вечер в 18:00 фонарщик зажигает фонари. Ведущие познакомились с мастером и получили разрешение зажечь один керосиновый фонарь.

Затем Осадник и Покровский поехали в город Жодино, где посетили завод «БелАЗ» и прокатились на огромном самосвале. Мария Осадник даже села за руль гигантского автомобиля, что произвело на нее неизгладимое впечатление.

В конце путешествия ведущие отправились в старинный город Гродно, где прогулялись по его замку. Они узнали, что в Гродно каждый день в полдень трубач играет на пожарной каланче, оповещая жителей о том, что в городе все в порядке.

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«А еще мы там попробовали очень вкусную шаурму с картошкой! — поделилась Мария Осадник. — У них там все с картошкой, даже шаурма!»

Программа «Поехали!» о Беларуси выйдет в эфир Первого канала в эту субботу, 20 апреля, в 12:15.