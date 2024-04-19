Анна Седокова о материнстве: «Это было мое самое правильное решение — оставить ребенка»

Популярная певица Анна Седокова в пятницу стала гостьей программы «Утро. ТНТ», которую ведет Анна Хилькевич.

Вокалистка была достаточно откровенна. И даже дала понять, что ее старшая дочь могла не появиться на свет. Сегодня Алине Белькевич 19 лет, а ее звездной маме 41 год.

Анна Седокова родила старшую дочку, когда ей было всего двадцать два года. Вокалистка сейчас благодарит себя за решение стать матерью, которое приняла много лет назад.

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