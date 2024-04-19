Анна Седокова о материнстве: «Это было мое самое правильное решение — оставить ребенка»

Популярная певица Анна Седокова в пятницу стала гостьей программы «Утро. ТНТ», которую ведет Анна Хилькевич.
Вокалистка была достаточно откровенна. И даже дала понять, что ее старшая дочь могла не появиться на свет. Сегодня Алине Белькевич 19 лет, а ее звездной маме 41 год.
Анна Седокова родила старшую дочку, когда ей было всего двадцать два года. Вокалистка сейчас благодарит себя за решение стать матерью, которое приняла много лет назад.
Анна Седокова (на фото справа) в студии программы «Утро. ТНТ». Фото: ТНТ
«И это было мое самое правильное решение – оставить ребенка, быть с ним рядом. Я не представляю жизни без своей старшей дочери, без средней, без сына», - поделилась Анна Седокова.
Напомним, Анна Седокова - мама троих детей. У нее две дочери и сын.