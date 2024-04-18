Телеканал НТВ объявил имена членов жюри нового шоу «ВИА Суперстар!»

В эфир телеканала НТВ выйдет новое шоу «ВИА Суперстар!». В программе за звание «суперстаров» будут бороться 8 музыкальных коллективов. Пик их популярности пришелся на 80-90-е и нулевые. Объявлена четверка членов жюри: Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Наташа Королева и Сергей Соседов.

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Вот, что о создании шоу говорит Лера Кудрявцева. Она считает, что сделать проект с группами — просто великолепная идея, такая версия шоу станет неожиданной и новой. Телеведущая спокойно относится к тому, что в прессе ее называют строгой судьей. Сама Лера так не думает. Звездная блондинка всегда честна со зрителями и с участниками. Она сразу говорит: понравился ли ей номер или нет.

«Надо понимать, что оценки жюри — это вкусовщина, все очень субъективно. Иногда они совпадают с мнением зрителей, иногда нет. Но не выставлять баллы мы не можем, таковы правила. Первый съемочный день уже позади. Артисты выступили со своими хитами, по сути — визитными карточками. Однако самое интересное впереди, когда коллективы начнут выходить из привычных образов», - отметила Лера Кудрявцева.

Каждый выпуск «ВИА Суперстар!» будет посвящен определенной теме: «Свой хит», «Любимые хиты» и другие. Система оценок также не меняется: огонь от жюри означает два балла, фейерверк — один, пшик — ноль. А вот правила проекта претерпят изменения, однако подробности пока держатся в секрете. Победителем сезона станет та группа, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков. А в финале музыкальные коллективы представят свои новые песни.