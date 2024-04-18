В первом полуфинале шоу «Маска» на сцену выйдут Тыква и Космонавт, которые станут специальными гостями

В первом полуфинале юбилейного сезона шоу «Маска» на сцену выйдут специальные гости Тыква и Космонавт. Свежий выпуск шоу ждем уже в это воскресенье, 21 апреля, на НТВ. Сразу два новых персонажа Тыква и Космонавт покажут свои музыкальные номера. Эти герои пообщаются с членами жюри, оставив им несколько подсказок о себе. Далее, они снимут маски, показав, кто скрывается под ними.

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Кстати, такой сюрприз с появлением в полуфиналах шоу «Маска» приглашенных участников, стал уже чем-то вроде доброй традиции, которая возникла еще в первом сезоне проекта. К примеру, в прошлых сезонах на сцене под маской приглашенных звезд можно было увидеть Сергея Лазарева, Юлианну Караулову, Иду Галич, Влада Сташевского, Александра Шоуа, Шуру, МакSим и других. Многих артистов члены жюри смогли рассекретить тут же, особой трудности им это не составило.

На тот раз поклонники шоу «Маска» узнают, что приготовили специальные участники в этом году. И удастся ли им остаться инкогнито. Или же члены жюри с легкостью угадают, кто скрывается под масками Тыквы и Космонавта.

Смотрим шоу «Маска» по воскресеньям в 20.20 на НТВ.