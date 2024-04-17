Сергей Лазарев и Николай Басков проведут кастинг желающих участвовать в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Телеканал «Россия» объявляет о начале отбора желающих принять участие в новом, шестом по счету, сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!». Проведут кастинги лично ведущие проекта Сергей Лазарев и Николай Басков. Помогать им будут члены сотни - Этери Бериашвили, Олег Влади, Ирина Ортман, Ева Власова, Арсений Бородин и другие звезды.

Кастинги состоятся в пяти городах России в разные дни. 10 мая – в Сочи («Сочи Парк»), 12 мая – в Екатеринбурге («ЦК Урал»), 19 мая – в Нижнем Новгороде (DKRT), 6 июня – в Москве («Мосфильм») и 13 июня – в Уфе («Тинькофф Холл»).

Принять участие в кастинге могут исполнители, которым уже есть восемнадцать лет.

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Организаторы рекомендуют потенциальным участникам начать подготовку к отбору, включая разработку образа и выбор песни, которую они планируют представить перед строгим жюри.

Те, кто хочет участвовать в отборе, должны заполнить анкету на медиаплатформе «Смотрим» или на веб-сайте компании «ВайТ Медиа». Необходимо рассказать о себе, указать свой репертуар, предоставить видео-визитку и оставить контактные данные.