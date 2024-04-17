Ирина Дубцова о семье: «Это тот маленький мир, в который мы попадаем с самого рождения»

2024 год в России объявлен Годом семьи. В числе его амбассадоров известная певица Ирина Дубцова. Знаменитость плюс ко всем стала еще и автором гимна Года семьи.

17 апреля Ирина Дубцова была приглашена в утренний эфир ТНТ, где с недавних пор идет шоу под названием «Утро. ТНТ». Ведущей программы Анне Хилькевич Ирина Дубцова рассказала, в чем видит свою миссию в Год семьи.