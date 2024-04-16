Телеканал «Суббота!» перезапустил культовое реалити «Обыск и свидание»

Телеканал «Суббота!» запускает новое романтическое реалити-шоу под названием «Богиня сыска». Основная идея проекта заключается в том, чтобы проверить, сможет ли мужчина выбрать себе спутницу исключительно по состоянию ее жилища. Главный герой будет оценивать все: от одежды и книг до содержимого шкафов и полок. Вопрос в том, согласится ли девушка на свидание после того, как проведет аналогичную проверку у парня дома.

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Вика Чума, известная блогерша, которая уже участвовала в первом сезоне реалити-шоу «Богиня шопинга», станет одним из главных лиц нового проекта. Она прокомментировала свое участие следующим образом: «Я рада снова быть вместе с «Субботой!». Канал так быстро развивается, столько новых проектов и огромное число новых зрителей. Мне пишут каждый день в соцсетях по поводу возвращения».

В «Богине сыска» участники будто пропускают начальную стадию отношений, когда эмоции и иллюзии заслоняют реальность, и сразу переходят к этапу, когда вид незакрытого колпачка от зубной пасты может стать решающим в принятии решения о продолжении отношений.

Вторым экспертом реалити станет Илья Куруч, известный своим юмористическим контентом в социальных сетях. Для него участие в проекте станет первым опытом работы в подобном формате. Еще одним комментатором станет Даниил Грачев, бессменный фэшн-эксперт канала, который поможет оценить стиль и вкус участников.

Премьера программы «Богиня сыска» состоится на телеканале «Суббота!» 25 апреля, выпуски будут выходить по четвергам в 21:00.