«Богиня сыска» и другие новые развлекательные программы, которые разбавят досуг

Три классных реалити* объединены в удобную линейку. Включай «Субботу!» в 21.00 и смотри!
Понедельник, 21.00: «Богиня шопинга»
Роман Каграманов в этой линейке программ и наряды комментирует, и умение организовывать свидания. Фото: телеканал «Суббота!»
Популярное реалити о моде, в котором участницы за три часа и всего за 15 тыс. руб. должны собрать образ, который покорит модных экспертов - фешен-гуру Даниила Грачева и блогеров Романа Каграманова и Марию Миногарову. Девушки собирали образ для путешествия на лайнере; на фарфоровую свадьбу; на кастинг в романтическое шоу; в загс для подачи документов на развод; в стиле «тихая роскошь» и др.
Маша Миногарова на шопинге не то что собаку - слона съела. Поэтому судит строго, но справедливо. Фото: телеканал «Суббота!»
- Выпуски становятся смешнее и моднее, - говорит Даниил Грачев. - Новые участницы иначе относятся к заданиям. Они уже знают, что я строгий, но справедливый. А какие сейчас финалы! Случаются супервыходы, когда я даже не могу решить, чей образ лучше. Задания в новых выпусках также изменились: они стали сложнее и интереснее.
Также Даниил дал совет, как сформировать уникальный стиль.
«Это нормально - совершать ошибки и выбирать время от времени неправильные вещи. Но до определенного возраста. Для того чтобы ваш стиль состоялся, необходимо расширять кругозор: много читать, смотреть, ходить на выставки, слушать правильную музыку. Это все и будет формировать ваш вкус и, как следствие, уникальный стиль.
Подобрать подходящий наряд - это только полдела. Важно уложиться в 15 тыс. руб. Фото: телеканал «Суббота!»
Мария Миногарова считает, что при подборе наряда важно сохранить внутреннюю свободу:
- Иногда даже самый фриковый образ героинь вызывает симпатию и интерес, а надуманность и строгое следование попсовому образу отталкивает. Конечно, стоит понимать собственные плюсы и минусы, интересоваться мировыми тенденциями и развивать свою насмотренность, но иногда можно просто расслабиться, отпустить себя и пофантазировать.
Вторник, 21.00:
«Богиня свиданий»
Иде Галич ничто романтическое не чуждо. Главное, чтобы отношения были честными, считает эксперт. Фото: телеканал «Суббота!»
Дейтинг-реалити, в котором три девушки устраивают свидания мечты потенциальному жениху, но только одна из них удостоится звания «богиня свиданий». Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов и фешен-эксперт Даниил Грачев.
Уже проходили свидания в кузнице; с люксовым автомобилем на закате; на мотоциклах; на авиасимуляторе; на рыбалке; свидание-квест в стиле фильмов ужасов и др.
- Я против игр и не умею держать молодых людей на дистанции. Если мне человек нравится - по мне это видно. В жизни я не раз проявляла инициативу, и это вырастало в большие и красивые истории любви, - признается Ида Галич. - Я за то, чтобы люди всегда открыто говорили о своих чувствах. Для меня непривычно, что в нашем проекте девушки борются за парня, но я тоже люблю делать сюрпризы для молодых людей. Я романтичная натура - мне это легко дается. Что касается свидания мечты, то для меня это ленивый день за городом. В таком месте, где можно прогуляться, почитать книгу, выпить бокал вина у камина и предаться страсти. А наутро красиво позавтракать с видом на лес или горы.
Четверг, 21.00: «Богиня сыска»
Они нарисовали любовь - если она чистая, почему бы не устроить «грязное» свидание? Фото: телеканал «Суббота!»
Романтический эксперимент про обыск и свидание. Сможет ли холостяк выбрать себе девушку по внешнему виду ее квартиры? Он изучит все - одежду, книги, содержимое шкафов и полок.
Но согласится ли девушка на свидание после ответного обыска у парня дома? Комментируют происходящее блогеры Илья Куруч, Вика Чума, а также фешен-эксперт Даниил Грачев.
Эксперту Даниилу Грачеву впору петь арию Фигаро: он успевает оценить старания участниц всех трех реалити. Фото: телеканал «Суббота!»
- Это шоу о том, что любовь превращает то, что другие считают недостатком, в преимущество - и вот уже странные привычки партнера кажутся милой особенностью, - делится впечатлениями Вика Чума (та самая Чума Вечеринка!). - Мы словно пропускаем первую стадию отношений и попадаем в них спустя год, когда ты видишь, что колпачок от зубной пасты не закрыт. И надо решить: молча закрыть его или сказать партнеру, что колпачок не закрыт - как не закрыто и множество других вопросов в отношениях.
Илья Куруч заметил, что участники шоу нередко делают поспешные выводы, отталкиваясь от чистоты кроссовок и туалета - это касается и парней, и девушек. Но опыт участия в съемках он находит очень позитивным:
- Участники удивляют своей искренностью и самобытностью: смотришь и понимаешь, что мы все действительно разные, но всех нас объединяет желание любить.
*Общее возрастное ограничение всех программ канала «Суббота!» 16+