«Богиня сыска» и другие новые развлекательные программы, которые разбавят досуг

Дейтинг-реалити, в котором три девушки устраивают свидания мечты потенциальному жениху, но только одна из них удостоится звания «богиня свиданий». Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов и фешен-эксперт Даниил Грачев.

Уже проходили свидания в кузнице; с люксовым автомобилем на закате; на мотоциклах; на авиасимуляторе; на рыбалке; свидание-квест в стиле фильмов ужасов и др.

- Я против игр и не умею держать молодых людей на дистанции. Если мне человек нравится - по мне это видно. В жизни я не раз проявляла инициативу, и это вырастало в большие и красивые истории любви, - признается Ида Галич. - Я за то, чтобы люди всегда открыто говорили о своих чувствах. Для меня непривычно, что в нашем проекте девушки борются за парня, но я тоже люблю делать сюрпризы для молодых людей. Я романтичная натура - мне это легко дается. Что касается свидания мечты, то для меня это ленивый день за городом. В таком месте, где можно прогуляться, почитать книгу, выпить бокал вина у камина и предаться страсти. А наутро красиво позавтракать с видом на лес или горы.

Четверг, 21.00: «Богиня сыска»