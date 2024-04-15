Программа «Модный приговор» вернется на Первый канал с 22 апреля

Программа «Модный приговор» возвращается на Первый канал. Передача будет выходить в эфир с понедельника, 22 апреля. С ведущим «мужской» версии проекта зрители Первого канала уже знакомы, здесь место Судьи занял Александр Рогов, с огромным отрывом победивший в зрительском голосовании. Напомним, что Александр – стилист, телеведущий, автор книги «Гид по стилю», основатель собственного бренда одежды.

А ведущей «женской» версии проекта станет Лилия Рах. Эксперимент интересен еще и потому, что за всю историю проекта женщины в кресле Судьи не было. Лилия – стилист, блогер с более чем миллионом подписчиков, входит в топ-500 влиятельнейших людей в мировой индустрии моды. Ей 61, она потрясающе выглядит, к ней за советом обращаются артисты, звезды музыки.

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«Со дня появления «Модного приговора» относил себя к числу ярых его поклонников. Всегда считал шоу лучшим среди тех, что воспитывают в женщинах хороший вкус, помогают им поверить в себя. А ведущий «Модного» – и вовсе высшая планка. Признаюсь, даже не мечтал об этой роли. Получи я такое предложение пару лет назад, вряд ли взялся бы за столь амбициозную задачу. Но сейчас чувствую себя уверенно как в профессии, так и в кадре», - отметил Александр Рогов.

Смотрите программу «Модный приговор» на Первом канале с 22 апреля по будням.